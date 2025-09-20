Journée Européenne du Patrimoine Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes

Journée Européenne du Patrimoine Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes samedi 20 septembre 2025.

Journée Européenne du Patrimoine Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes Samedi 20 septembre, 10h00

Venez visiter le Jeu de Paume durant les Journées Européennes du Patrimoine. Vous découvrirez l’histoire de ce bâtiment, construit en 1605. Un lieu, un sport, et bien plus encore !

Venez visiter le Jeu de Paume durant les Journées Européennes du Patrimoine. Vous découvrirez l’histoire de ce bâtiment, construit en 1605. Un lieu, un sport, une chapelle, une annexe de l’hôpital militaire, des services municipaux jusqu’à l’équipement de quartier. Plus de 400 ans d’histoire !!!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-20T12:30:00.000+02:00

1



Equipement de quartier le Jeu de Paume 12 Rue Saint-Louis, Rennes, France Rennes 35000