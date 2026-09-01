Journée européenne du patrimoine et 25 ans des amis du Domaine Domaine de Champgrenon Charnay-lès-Mâcon
dimanche 20 septembre 2026 · Domaine de Champgrenon · Charnay-lès-Mâcon
Informations pratiques
Charnay-lès-Mâcon
Journée européenne du patrimoine et 25 ans des amis du Domaine
Domaine de Champgrenon Allée Roger Gueugnon Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Partez à la découverte de Charnay autrement !
Embarquez pour une balade en calèche ou un circuit en petit train à la rencontre des sites historiques de la commune. Poussez les portes du Domaine de Champgrenon, découvrez la toute nouvelle glacière à l’occasion de son inauguration, assistez à une pressée traditionnelle d’huile de noix et repartez avec un délicieux pain tout juste sorti du four.
À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez fêter les 25 ans des Amis du Domaine de Champgrenon et découvrir la glacière du Domaine, restaurée en 2026 par l’association.
AU PROGRAMME :
Toute la journée :
Vente de pain au saveurs d’autrefois
Vente de la « Cuvée des Amis du Domaine de Champgrenon »
Visite libre des expositions sur le Comte de Rambuteau et le Domaine de Champgrenon
Aquarelle : découvrez Annie Turpin et ses réalisations
9h30 / 10h/ 11h / 14h30 /15h /15h30 /16h /16h30 : Balade du domaine en calèche / gratuit sur réservation – Réservation de billets en ligne
10h30 : Inauguration de la glacière
11h : Dégustation de vins Charnaysiens – 5€/pers.
11h et 16h : Pressée d’huile de noix
11h30 et 15h : Charnay et son histoire en petit train / gratuit sur réservation – Réservation de billets en ligne
12h30 : Repas d’anniversaire proposé par les Amis du Domaine de Champgrenon – réservation obligatoire, accès à la billetterie
Accompagnement musical par les Gaspards et leur « Guinguette à roulettes »
16h : Visite commentée du Domaine de Champgrenon
Une belle opportunité de plonger dans le patrimoine charnaysien, en famille ou entre amis ! .
Domaine de Champgrenon Allée Roger Gueugnon Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Journée européenne du patrimoine et 25 ans des amis du Domaine
L’événement Journée européenne du patrimoine et 25 ans des amis du Domaine Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-09-03 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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