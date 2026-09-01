Journée européenne du patrimoine et 25 ans des amis du Domaine Domaine de Champgrenon Charnay-lès-Mâcon

Informations pratiques

Charnay-lès-Mâcon

Journée européenne du patrimoine et 25 ans des amis du Domaine

Domaine de Champgrenon Allée Roger Gueugnon Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Partez à la découverte de Charnay autrement !

Embarquez pour une balade en calèche ou un circuit en petit train à la rencontre des sites historiques de la commune. Poussez les portes du Domaine de Champgrenon, découvrez la toute nouvelle glacière à l’occasion de son inauguration, assistez à une pressée traditionnelle d’huile de noix et repartez avec un délicieux pain tout juste sorti du four.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez fêter les 25 ans des Amis du Domaine de Champgrenon et découvrir la glacière du Domaine, restaurée en 2026 par l’association.

AU PROGRAMME :

Toute la journée :

Vente de pain au saveurs d’autrefois

Vente de la « Cuvée des Amis du Domaine de Champgrenon »

Visite libre des expositions sur le Comte de Rambuteau et le Domaine de Champgrenon

Aquarelle : découvrez Annie Turpin et ses réalisations

9h30 / 10h/ 11h / 14h30 /15h /15h30 /16h /16h30 : Balade du domaine en calèche / gratuit sur réservation – Réservation de billets en ligne

10h30 : Inauguration de la glacière

11h : Dégustation de vins Charnaysiens – 5€/pers.

11h et 16h : Pressée d’huile de noix

11h30 et 15h : Charnay et son histoire en petit train / gratuit sur réservation – Réservation de billets en ligne

12h30 : Repas d’anniversaire proposé par les Amis du Domaine de Champgrenon – réservation obligatoire, accès à la billetterie

Accompagnement musical par les Gaspards et leur « Guinguette à roulettes »

16h : Visite commentée du Domaine de Champgrenon

Une belle opportunité de plonger dans le patrimoine charnaysien, en famille ou entre amis ! .

Domaine de Champgrenon Allée Roger Gueugnon Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Journée européenne du patrimoine et 25 ans des amis du Domaine

L’événement Journée européenne du patrimoine et 25 ans des amis du Domaine Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-09-03 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)