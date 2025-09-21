Journée Européenne du Patrimoine Exposition Notre Dame de Paris Ecomusée La Grange Saint-Cosme-en-Vairais

Ecomusée La Grange 32 rue nationale Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21 2025-09-27 2025-09-28

Exposition Notre Dame de Paris la formidable aventure de la restauration

L’exposition, présentée par l’association Patrimoine du Vairais, est conçu par l’établissement public Rebâtir Notre Dame, maître d’oeuvre du chantier de restauration de la cathédrale Notre Dame de Paris.

Elle présente les grandes opérations du chantier et invite à découvrir une vingtaine de métiers emblématiques grâce à des interviews et des vidéos de compagnons et d’artisans.

Ecomusée « La Grange »

Entrée Libre et gratuite .

English :

Notre Dame de Paris exhibition: the amazing adventure of restoration

German :

Ausstellung Notre Dame de Paris: Das gewaltige Abenteuer der Restaurierung

Italiano :

Esposizione di Notre Dame de Paris: l’incredibile avventura del restauro

Espanol :

Exposición Notre Dame de París: la asombrosa aventura de la restauración

