Journée Européenne du patrimoine Fin de l’exposition chats et chèvres dans les rues Chabrillan

Journée Européenne du patrimoine Fin de l’exposition chats et chèvres dans les rues Chabrillan dimanche 21 septembre 2025.

Journée Européenne du patrimoine Fin de l’exposition chats et chèvres dans les rues

Le Village Chabrillan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 17:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Fin de l’exposition « chats et chèvres » dans les rues.

Remise des prix du concours

Apéritif offert par la municipalité

.

Le Village Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 62 60 13 chabrillan.mairie@wanadoo.fr

English :

End of the « cats and goats » street exhibition.

Award ceremony

Aperitif offered by the municipality

German :

Ende der Ausstellung « Katzen und Ziegen » in den Straßen.

Verleihung der Preise des Wettbewerbs

Von der Gemeinde angebotener Aperitif

Italiano :

Fine della mostra « gatti e capre » nelle strade.

Consegna dei premi del concorso

Aperitivo offerto dal Comune

Espanol :

Fin de la exposición « gatos y cabras » en la calle.

Entrega de los premios del concurso

Aperitivo ofrecido por el ayuntamiento

L’événement Journée Européenne du patrimoine Fin de l’exposition chats et chèvres dans les rues Chabrillan a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme