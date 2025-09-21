Journée Européenne du patrimoine Fin de l’exposition chats et chèvres dans les rues Chabrillan
Le Village Chabrillan Drôme
Fin de l’exposition « chats et chèvres » dans les rues.
Remise des prix du concours
Apéritif offert par la municipalité
Le Village Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 62 60 13 chabrillan.mairie@wanadoo.fr
English :
End of the « cats and goats » street exhibition.
Award ceremony
Aperitif offered by the municipality
German :
Ende der Ausstellung « Katzen und Ziegen » in den Straßen.
Verleihung der Preise des Wettbewerbs
Von der Gemeinde angebotener Aperitif
Italiano :
Fine della mostra « gatti e capre » nelle strade.
Consegna dei premi del concorso
Aperitivo offerto dal Comune
Espanol :
Fin de la exposición « gatos y cabras » en la calle.
Entrega de los premios del concurso
Aperitivo ofrecido por el ayuntamiento
