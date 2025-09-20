Journée européenne du patrimoine Médiathèque Charles Nègre / Villa Saint-Hilaire Grasse

Médiathèque Charles Nègre / Villa Saint-Hilaire 1 impasse Ernest Boursier-Mougenot Grasse Alpes-Maritimes

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

À l’occasion des « Journées Européennes du Patrimoine », la Médiathèque Charles Nègre et la Villa Saint-Hilaire vous dévoilent le programme du samedi 20 septembre sur le thème du « Patrimoine architectural ».

Médiathèque Charles Nègre / Villa Saint-Hilaire 1 impasse Ernest Boursier-Mougenot Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 97 05 59 30 bibliotheque@ville-grasse.fr

English :

To mark the « Journées Européennes du Patrimoine » (European Heritage Days), the Médiathèque Charles Nègre and the Villa Saint-Hilaire unveil the program for Saturday September 20 on the theme of « Architectural Heritage ».

German :

Anlässlich der « Europäischen Tage des Kulturerbes » enthüllen die Mediathek Charles Nègre und die Villa Saint-Hilaire das Programm für Samstag, den 20. September, zum Thema « Architektonisches Erbe ».

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Mediateca Charles Nègre e la Villa Saint-Hilaire presentano il programma di sabato 20 settembre sul tema « Patrimonio architettonico ».

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Mediateca Charles Nègre y la Villa Saint-Hilaire desvelan su programa para el sábado 20 de septiembre sobre el tema « Patrimonio arquitectónico ».

