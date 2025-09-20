Journée Européenne du patrimoine Histoire de boulangerie Chabrillan

Journée Européenne du patrimoine Histoire de boulangerie Chabrillan samedi 20 septembre 2025.

Journée Européenne du patrimoine Histoire de boulangerie

Le Village Chabrillan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20

Date(s) :
2025-09-20

RDV devant le fournil ; En partenariat avec Marcus Histoire de boulangerie
  .

Le Village Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 62 60 13  chabrillan.mairie@wanadoo.fr

English :

RDV in front of the bakery; In partnership with Marcus: Histoire de boulangerie

German :

RDV vor der Backstube; In Partnerschaft mit Marcus: Geschichte der Bäckerei

Italiano :

RDV davanti alla panetteria; In collaborazione con Marcus: storia della panificazione

Espanol :

RDV delante de la panadería; En colaboración con Marcus: Historia de la panadería

L’événement Journée Européenne du patrimoine Histoire de boulangerie Chabrillan a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme