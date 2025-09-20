Journée Européenne du patrimoine Histoire de boulangerie Chabrillan
Journée Européenne du patrimoine Histoire de boulangerie Chabrillan samedi 20 septembre 2025.
Journée Européenne du patrimoine Histoire de boulangerie
Le Village Chabrillan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
RDV devant le fournil ; En partenariat avec Marcus Histoire de boulangerie
.
Le Village Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 62 60 13 chabrillan.mairie@wanadoo.fr
English :
RDV in front of the bakery; In partnership with Marcus: Histoire de boulangerie
German :
RDV vor der Backstube; In Partnerschaft mit Marcus: Geschichte der Bäckerei
Italiano :
RDV davanti alla panetteria; In collaborazione con Marcus: storia della panificazione
Espanol :
RDV delante de la panadería; En colaboración con Marcus: Historia de la panadería
L’événement Journée Européenne du patrimoine Histoire de boulangerie Chabrillan a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme