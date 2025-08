Journée européenne du patrimoine Histoire de l’architecture balnéaire de l’île d’Oléron Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d'Oléron Charente-Maritime

2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

A l’occasion des journées du patrimoine européennes, venez écouter la conférence de Monsieur Philippe Lafon sur l’histoire de l’architecture balnéaire de l’île d’Oléron.

+33 5 46 76 51 02 accueil@saintgeorgesoleron.fr

English : European Heritage Day History of seaside architecture on the Ile d’Oléron

On the occasion of the European Heritage Days, come and listen to Mr. Philippe Lafon’s lecture on the history of seaside architecture on the Ile d’Oléron.

German : Europäischer Tag des Denkmals Geschichte der Bäderarchitektur auf der Île d’Oléron

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals hören Sie den Vortrag von Herrn Philippe Lafon über die Geschichte der Bäderarchitektur auf der Insel Oléron.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, venite ad ascoltare la conferenza di Philippe Lafon sulla storia dell’architettura balneare dell’Ile d’Oléron.

Espanol : Día Europeo del Patrimonio Historia de la arquitectura balnearia de la isla de Oléron

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a escuchar la conferencia de Philippe Lafon sobre la historia de la arquitectura balnearia de la isla de Oléron.

