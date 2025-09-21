Journée Européenne du Patrimoine Husseren-Wesserling

23 Rue du Parc Husseren-Wesserling Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Cette année, la Journée Européenne du Patrimoine, est organisée le Dimanche 21 septembre sur le thème « Autour de l’architecture ».

Pour cette nouvelle édition, le Parc de Wesserling vous propose de redécouvrir l’histoire industrielle et architecturale du site à travers une programmation inédite.

Bénéficiez de nombreuses visites et animations gratuites tout au long de la journée, ainsi que d’un tarif réduit pour le Château des Manufacturiers et ses Jardins !

À ne pas manquer la Grande Chaufferie ouvrira en avant-première les portes de son Laboratoire et de sa Salle des Turbines, ce nouveau parcours sera ouvert exceptionnellement, car son ouverture est prévue en 2026 uniquement. .

23 Rue du Parc Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 28 08

