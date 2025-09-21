Journée Européenne du Patrimoine Husseren-Wesserling
Journée Européenne du Patrimoine Husseren-Wesserling dimanche 21 septembre 2025.
Journée Européenne du Patrimoine
23 Rue du Parc Husseren-Wesserling Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Cette année, la Journée Européenne du Patrimoine, est organisée le Dimanche 21 septembre sur le thème « Autour de l’architecture ».
Pour cette nouvelle édition, le Parc de Wesserling vous propose de redécouvrir l’histoire industrielle et architecturale du site à travers une programmation inédite.
Bénéficiez de nombreuses visites et animations gratuites tout au long de la journée, ainsi que d’un tarif réduit pour le Château des Manufacturiers et ses Jardins !
À ne pas manquer la Grande Chaufferie ouvrira en avant-première les portes de son Laboratoire et de sa Salle des Turbines, ce nouveau parcours sera ouvert exceptionnellement, car son ouverture est prévue en 2026 uniquement. .
23 Rue du Parc Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 28 08
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée Européenne du Patrimoine Husseren-Wesserling a été mis à jour le 2025-09-17 par Parc de Wesserling