Journée Européenne du Patrimoine Jeu de piste et animation à la chapelle de Lannelou Montauban-de-Bretagne samedi 20 septembre 2025.

7 Rue Saint-Éloi Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20 08:00:00

fin : 2025-09-21 21:00:00

2025-09-20

Explorez le centre-ville à travers un jeu de piste ludique. Il sera accessible en ligne du samedi 20 septembre à 8h jusqu’au dimanche 21 septembre à 21h sur l’application Explorama. Pour plus d’information concernant le jeu www.montauban-de-bretagne.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine/

Après avoir répondu aux nombreuses énigmes, vous pourrez vous désaltérer et profiter des animations à la Chapelle de Notre Dame de Lannelou le dimanche 21 septembre de 15h à 17h30.

Sur place il sera possible de visiter la chapelle. Un concert de harpe celtique et des chants auront lieu durant l’après-midi. .

