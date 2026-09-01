Journée européenne du patrimoine La Garde-Adhémar
samedi 19 septembre 2026 · La Garde-Adhémar
Informations pratiques
La Garde-Adhémar
Journées du Patrimoine visites & parcours du village
Vieux village / Val des Nymphes / Ancienne filature à soie La Garde-Adhémar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées européennes du patrimoine sur les thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer.
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Vieux village / Val des Nymphes / Ancienne filature à soie La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 41 31 hernandezb@orange.fr
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English :
European Heritage Days, focusing on the themes “Photographic Heritage” and “Heritage in Peril: Revive, Resist, Reimagine.”
L’événement Journées du Patrimoine visites & parcours du village La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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