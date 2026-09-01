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AGENDA · La Garde-Adhémar

Journée européenne du patrimoine La Garde-Adhémar

samedi 19 septembre 2026 · La Garde-Adhémar

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Vieux village / Val des Nymphes / Ancienne filature à soie
Ville
26700 La Garde-Adhémar
Département
Drôme
Tarif

La Garde-Adhémar

Journées du Patrimoine visites & parcours du village

Vieux village / Val des Nymphes / Ancienne filature à soie La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Journées européennes du patrimoine sur les thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer.
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Vieux village / Val des Nymphes / Ancienne filature à soie La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 41 31  hernandezb@orange.fr

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English :

European Heritage Days, focusing on the themes “Photographic Heritage” and “Heritage in Peril: Revive, Resist, Reimagine.”

L’événement Journées du Patrimoine visites & parcours du village La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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