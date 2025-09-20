JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE Laurens

samedi 20 septembre 2025.

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE

1 Rue du château Laurens Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Visites avec les explications sur l’histoire de chaque monument. De 10h -12h et de 14h 30-16h30. Maison du Peuple, Château (avec les salles du souvenir) Église St Jean-Baptiste. A 12h sous le Cèdre du Parc de la Source La Municipalité vous invite au verre de l’amitié, accompagné par la chorale « Souffle d’air » et son concert « Hommage au Patrimoine » par Joël Drouin. En cas de pluie RDV à l’église.

1 Rue du château Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 62 38 30 mediatheque@mairie-laurens.fr

English :

Tours with explanations of the history of each monument. 10am-12pm and 2:30pm-4:30pm. Maison du Peuple, Château (with memorial rooms) Église St Jean-Baptiste. At 12 noon under the Cedar tree in Parc de la Source The Municipality invites you to a glass of friendship, accompanied by the « Souffle d’air » choir and its concert « Hommage au Patrimoine » by Joël Drouin. In case of rain, please meet at the

German :

Besichtigungen mit Erklärungen zur Geschichte jedes Denkmals. Von 10:00 -12:00 Uhr und von 14:30 16:30 Uhr. Maison du Peuple, Schloss (mit den Gedenkräumen) Kirche St Jean-Baptiste. Um 12 Uhr unter der Zeder im Parc de la Source Die Stadtverwaltung lädt Sie zu einem Glas der Freundschaft ein, begleitet vom Chor « Souffle d’air » und seinem Konzert « Hommage au Patrimoine » von Joël Drouin. Bei Regen

Italiano :

Visite guidate con spiegazioni sulla storia di ogni monumento. Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30. Maison du Peuple, Château (con le sale commemorative) Église St Jean-Baptiste. Alle 12.00 sotto il cedro del Parc de la Source Il Municipio vi invita a un aperitivo conviviale, accompagnato dal coro « Souffle d’air » e dal suo concerto « Hommage au Patrimoine » di Joël Drouin. In caso di pioggia, ritrovo in chiesa.

Espanol :

Visitas con explicaciones sobre la historia de cada monumento. De 10:00 a 12:00 y de 14:30 a 16:30. Maison du Peuple, Château (con las salas conmemorativas) Église St Jean-Baptiste. A las 12.00 h, bajo el cedro del parque de la Source El Ayuntamiento le invita a una copa amistosa, acompañada por el coro « Souffle d’air » y su concierto « Hommage au Patrimoine » de Joël Drouin. En caso de lluvia, le ro

L’événement JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE Laurens a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT AVANT-MONTS