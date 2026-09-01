Informations pratiques

Albé

Journée Européenne du Patrimoine : l’histoire des incorporés de la Vallée de Villé

4 place du Tilleul Albé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Exposition de photos, d’objets, de tenus et de récits de vie. Découvrez les destins d’hommes et de femmes confrontés à l’incorporation de force dans la Vallée de Villé.

Le Musée de la Vallée de Villé, la Société d’Histoire de la Vallée de Villé et l’association « Alsace Mémoire 39-45 » de Maisonsgoutte consacrent les Journées du patrimoine 2026 à la mémoire des incorporés de force et des « Malgré-Elles » de la Vallée de Villé. Cet événement invite à mieux comprendre cette page douloureuse de l’histoire locale en évoquant le destin d’hommes et de femmes marqués par la guerre et l’incorporation de force. Au-delà des faits historiques, il s’agit de transmettre des mémoires et de rappeler que derrière a grande Histoire se cachent toujours des destins humains.

Spectacle « la chasse maudite : conte d’un malgré-nous ». Représentations samedi à 16h et 20h et dimanche à 15h. Dès 9 ans. Sur réservation uniquement.

Le conteur évoque le passé de son grand-père et retrace le parcours de cet homme devenu « Malgré-Nous ». À travers le récit et plusieurs contes traditionnels, le spectacle fait revivre, avec sensibilité, le destin tragique de nombreux Alsaciens confrontés à la Seconde Guerre mondiale et à l’incorporation de force.

Petite restauration sur place. .

4 place du Tilleul Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 08 42 contact@musee-valleedeville.com

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English :

L’événement Journée Européenne du Patrimoine : l’histoire des incorporés de la Vallée de Villé Albé a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé