Journée Européenne du Patrimoine Mios

Journée Européenne du Patrimoine Mios samedi 20 septembre 2025.

Journée Européenne du Patrimoine

Mios Gironde

Dans le cadre des journées du patrimoine, la Ville organise une plongée dans l’histoire de la Station Lafayette.

En 1918, Mios accueillait la plus grande station radio du monde !

Construite pour relier l’Europe aux États-Unis pendant la Grande Guerre, la station TSF La Fayette de Croix d’Hins a connu de nombreuses utilisations au fil des ans.

Aujourd’hui, seuls quelques vestiges témoignent de cette incroyable aventure technique et humaine.

Venez découvrir son histoire avec l’association Mios Culture Loisirs.

Départs en minibus depuis la Salle des Associations à 9h30 et 14h30, où vous pourrez découvrir une petite exposition sur la station avant de partir en visite guidée sur les lieux.

Inscrivez-vous vite sur culture@villemios.fr

L’exposition sera ouverte à tous de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. .

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@villemios.fr

