JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE – MOULIN DE LA PAVE Laroque-des-Albères
samedi 19 septembre 2026 · Laroque-des-Albères
Informations pratiques
Laroque-des-Albères
JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE – MOULIN DE LA PAVE
Rue de l’Église Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif de base – plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le moulin de la Pave et son histoire lors d’une visite guidée proposée par l’association Le Patrimoine de Laroque-des-Albères.
Visites à 10h, 11h, 15h et 16h. Gratuit.
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Rue de l’Église Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
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English :
%C0 During European Heritage Days, discover the Moulin de la Pave and its history on a guided tour organized by the association Le Patrimoine de Laroque-des-Albères.
Tours at 10 a.m., 11 a.m., 3 p.m., and 4 p.m. Free admission.
L’événement JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE – MOULIN DE LA PAVE Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-09-03 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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