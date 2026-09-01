Informations pratiques

Laroque-des-Albères

JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE – MOULIN DE LA PAVE

Rue de l’Église Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le moulin de la Pave et son histoire lors d’une visite guidée proposée par l’association Le Patrimoine de Laroque-des-Albères.

Visites à 10h, 11h, 15h et 16h. Gratuit.

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Rue de l’Église Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

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English :

%C0 During European Heritage Days, discover the Moulin de la Pave and its history on a guided tour organized by the association Le Patrimoine de Laroque-des-Albères.

Tours at 10 a.m., 11 a.m., 3 p.m., and 4 p.m. Free admission.

L’événement JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE – MOULIN DE LA PAVE Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-09-03 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE