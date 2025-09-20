JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE NOTRE DAME DU JAUR Saint-Pons-de-Thomières

JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE NOTRE DAME DU JAUR Saint-Pons-de-Thomières samedi 20 septembre 2025.

Chemin d’Artenac Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

L’Association Les Amis de l’Orgue de Saint-Pons vous accueille à Notre Dame du Jaur

N’hésitez pas à vous faire raconter sa légende

.

Chemin d’Artenac Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 6 08 53 34 42

English :

The Association Les Amis de l’Orgue de Saint-Pons welcomes you to Notre Dame du Jaur

Don’t hesitate to ask us about its legend

German :

Der Verein Les Amis de l’Orgue de Saint-Pons empfängt Sie in Notre Dame du Jaur

Zögern Sie nicht, sich ihre Legende erzählen zu lassen

Italiano :

L’associazione Les Amis de l’Orgue de Saint-Pons vi dà il benvenuto a Notre Dame du Jaur

Non esitate a farvi raccontare la sua leggenda

Espanol :

La Asociación Les Amis de l’Orgue de Saint-Pons le da la bienvenida a Notre Dame du Jaur

No dude en que le cuenten su leyenda

