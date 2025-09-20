JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE NOTRE DAME DU JAUR Saint-Pons-de-Thomières
JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE NOTRE DAME DU JAUR Saint-Pons-de-Thomières samedi 20 septembre 2025.
JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE NOTRE DAME DU JAUR
Chemin d’Artenac Saint-Pons-de-Thomières Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
L’Association Les Amis de l’Orgue de Saint-Pons vous accueille à Notre Dame du Jaur
N’hésitez pas à vous faire raconter sa légende
.
Chemin d’Artenac Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 6 08 53 34 42
English :
The Association Les Amis de l’Orgue de Saint-Pons welcomes you to Notre Dame du Jaur
Don’t hesitate to ask us about its legend
German :
Der Verein Les Amis de l’Orgue de Saint-Pons empfängt Sie in Notre Dame du Jaur
Zögern Sie nicht, sich ihre Legende erzählen zu lassen
Italiano :
L’associazione Les Amis de l’Orgue de Saint-Pons vi dà il benvenuto a Notre Dame du Jaur
Non esitate a farvi raccontare la sua leggenda
Espanol :
La Asociación Les Amis de l’Orgue de Saint-Pons le da la bienvenida a Notre Dame du Jaur
No dude en que le cuenten su leyenda
L’événement JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE NOTRE DAME DU JAUR Saint-Pons-de-Thomières a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC