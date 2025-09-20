Journée européenne du patrimoine ouverture de l’église Eglise Breuil-la-Réorte

Journée européenne du patrimoine ouverture de l’église Eglise Breuil-la-Réorte samedi 20 septembre 2025.

Journée européenne du patrimoine ouverture de l’église

Eglise 41 rue de l’église Breuil-la-Réorte Charente-Maritime

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

A l’occasion des journées européennes du patrimoine la commune de Breuil la Réorte vous ouvre les portes de son église.

Eglise 41 rue de l’église Breuil-la-Réorte 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mairie@breuillareorte.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, the commune of Breuil la Réorte opens the doors of its church.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals öffnet die Gemeinde Breuil la Réorte die Türen ihrer Kirche.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il comune di Breuil la Réorte vi apre le porte della sua chiesa.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el municipio de Breuil la Réorte le abre las puertas de su iglesia.

