Journée européenne du patrimoine ouverture de l’église Eglise Breuil-la-Réorte
Journée européenne du patrimoine ouverture de l’église Eglise Breuil-la-Réorte samedi 20 septembre 2025.
Journée européenne du patrimoine ouverture de l’église
Eglise 41 rue de l’église Breuil-la-Réorte Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
A l’occasion des journées européennes du patrimoine la commune de Breuil la Réorte vous ouvre les portes de son église.
.
Eglise 41 rue de l’église Breuil-la-Réorte 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mairie@breuillareorte.fr
English :
On the occasion of the European Heritage Days, the commune of Breuil la Réorte opens the doors of its church.
German :
Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals öffnet die Gemeinde Breuil la Réorte die Türen ihrer Kirche.
Italiano :
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il comune di Breuil la Réorte vi apre le porte della sua chiesa.
Espanol :
Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el municipio de Breuil la Réorte le abre las puertas de su iglesia.
L’événement Journée européenne du patrimoine ouverture de l’église Breuil-la-Réorte a été mis à jour le 2025-08-14 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin