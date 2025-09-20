JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE RESTAURATION EN COURS ! VISITES COMMENTÉES AUTOUR DU PONT DE SAINT-MARTORY Saint-Martory

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE RESTAURATION EN COURS ! VISITES COMMENTÉES AUTOUR DU PONT DE SAINT-MARTORY

DÉPART DES VISITES AU NIVEAU DU BELVÉDÈRE PRÈS DU PONT (AVENUE DU PICON, RIVE GAUCHE DE LA GARONNE). Saint-Martory Haute-Garonne

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 15:30:00

2025-09-20

Mises en avant des travaux de restauration du pont de Saint-Martory !

Durée de la visite 45mn, tout public

Trois départs de visite 11h , 14h et 15h30

Venez découvrir le pont de Saint- Martory et les travaux actuellement menés pour sa restauration, par le Conseil départemental de la Haute- Garonne depuis septembre 2024 !

C’est l’occasion de rencontrer les professionnels qui oeuvrent sur le terrain et d’expérimenter en famille une visite inédite où le patrimoine, l’Histoire et la technique se rencontrent pour préserver cet ouvrage du 18e siècle !

En complément, des démonstrations de taille de pierre seront aussi proposées en partenariat avec la Société gersoise de restauration du patrimoine.

Réservation

En ligne sur la plateforme à partir du 1er septembre (lien en dernière page), merci de cocher le champ Autres activités culturelles .

DÉPART DES VISITES AU NIVEAU DU BELVÉDÈRE PRÈS DU PONT (AVENUE DU PICON, RIVE GAUCHE DE LA GARONNE). Saint-Martory 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 32 50 00 archives.action.culturelle@cd31.fr

English :

Spotlight on the restoration of the Saint-Martory bridge!

German :

Hervorhebungen der Restaurierungsarbeiten an der Brücke von Saint-Martory!

Italiano :

Riflettori puntati sui lavori di restauro del ponte di Saint-Martory!

Espanol :

Las obras de restauración del puente de Saint-Martory, en primer plano

