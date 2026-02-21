Journée européenne du patrimoine Sauvain
Journée européenne du patrimoine Sauvain samedi 19 septembre 2026.
Journée européenne du patrimoine
rdv devant la mairie Sauvain Loire
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19
2026-09-19
Une occasion unique de plonger dans l’histoire, la culture et la biodiversité des fascinantes Hautes-Chaumes du Forez, où chaque élément raconte une histoire.
Profitez d’une visite guidée de ce patrimoine architectural et naturel riche et vivant !
rdv devant la mairie Sauvain 42990 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 88 62 58 lucie.verdier@cen-rhonealpes.fr
English : Journée européenne du patrimoine
A unique opportunity to immerse yourself in the history, culture and biodiversity of the fascinating Hautes-Chaumes du Forez, where every element tells a story.
Enjoy a guided tour of this rich, living architectural and natural heritage!
L’événement Journée européenne du patrimoine Sauvain a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme Loire Forez