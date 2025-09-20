JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE Torreilles

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE Torreilles samedi 20 septembre 2025.

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE

Place des souvenirs d’enfance Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, découvrez le nouveau parcours du Patrimoine à travers le village mais aussi l’exposition de photos du Patrimoine « Torreilles d’hier et d’aujourd’hui »

.

Place des souvenirs d’enfance Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10

English :

As part of the European Heritage Days, discover the new heritage trail through the village, as well as the « Torreilles d?hier et d?aujourd?hui » heritage photo exhibition

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals den neuen Parcours des Kulturerbes durch das Dorf, aber auch die Fotoausstellung des Kulturerbes « Torreilles d’hier et d’aujourd’hui »

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite il nuovo sentiero del patrimonio attraverso il villaggio e la mostra fotografica sul patrimonio « Torreilles di ieri e di oggi »

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra el nuevo recorrido patrimonial por el pueblo y la exposición fotográfica sobre el patrimonio « Torreilles de ayer y de hoy »

L’événement JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE Torreilles a été mis à jour le 2025-09-11 par BIT DE TORREILLES