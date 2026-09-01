Journée Européenne du Patrimoine Visite commentée de l’église Saint-Étienne-l’Allier
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Étienne-l'Allier
Informations pratiques
Saint-Étienne-l’Allier
Journée Européenne du Patrimoine Visite commentée de l’église
Eglise Saint-Étienne-l’Allier Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Robert Marie vous invite à découvrir l’église de Saint-Etienne-l’Allier à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine .
Eglise Saint-Étienne-l’Allier 27450 Eure Normandie +33 6 29 71 21 88
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English : Journée Européenne du Patrimoine Visite commentée de l’église
L’événement Journée Européenne du Patrimoine Visite commentée de l’église Saint-Étienne-l’Allier a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge