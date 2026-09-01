Informations pratiques

Saint-Étienne-l’Allier

Journée Européenne du Patrimoine Visite commentée de l’église

Eglise Saint-Étienne-l’Allier Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Robert Marie vous invite à découvrir l’église de Saint-Etienne-l’Allier à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine .

Eglise Saint-Étienne-l’Allier 27450 Eure Normandie +33 6 29 71 21 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée Européenne du Patrimoine Visite commentée de l’église

L’événement Journée Européenne du Patrimoine Visite commentée de l’église Saint-Étienne-l’Allier a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge