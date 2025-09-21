Journée Européenne du Patrimoine visite commentée des orgues -Collégiale St Martin Colmar

Journée Européenne du Patrimoine visite commentée des orgues -Collégiale St Martin Colmar dimanche 21 septembre 2025.

Journée Européenne du Patrimoine visite commentée des orgues -Collégiale St Martin

18 Place de la Cathédrale Colmar Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Visite commentée des orgues avec un des organistes titulaires.

Découvrez les particularités des orgues lors d’une visite commentée en compagnie de l’un des organistes titulaires.

Visite limitée à 20 personnes. Présentation bilingue (français/allemand) possible pour la visite de 14h00. Chaque créneau de visite dure 1h00. .

18 Place de la Cathédrale Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 27 20 stmartin.colmar@gmail.com

English :

Organ tour with one of the titular organists.

German :

Kommentierte Besichtigung der Orgeln mit einem der Titularorganisten.

Italiano :

Visita guidata degli organi con uno degli organisti titolari.

Espanol :

Visita guiada de los órganos con uno de los organistas titulares.

