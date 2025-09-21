Journée Européenne du Patrimoine visite commentée des orgues -Collégiale St Martin Colmar
Journée Européenne du Patrimoine visite commentée des orgues -Collégiale St Martin Colmar dimanche 21 septembre 2025.
Journée Européenne du Patrimoine visite commentée des orgues -Collégiale St Martin
18 Place de la Cathédrale Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-21 16:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Visite commentée des orgues avec un des organistes titulaires.
Découvrez les particularités des orgues lors d’une visite commentée en compagnie de l’un des organistes titulaires.
Visite limitée à 20 personnes. Présentation bilingue (français/allemand) possible pour la visite de 14h00. Chaque créneau de visite dure 1h00. .
18 Place de la Cathédrale Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 27 20 stmartin.colmar@gmail.com
English :
Organ tour with one of the titular organists.
German :
Kommentierte Besichtigung der Orgeln mit einem der Titularorganisten.
Italiano :
Visita guidata degli organi con uno degli organisti titolari.
Espanol :
Visita guiada de los órganos con uno de los organistas titulares.
L’événement Journée Européenne du Patrimoine visite commentée des orgues -Collégiale St Martin Colmar a été mis à jour le 2025-08-18 par Office de tourisme de Colmar