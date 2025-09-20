Journée Européenne du Patrimoine Visite de la centrale hydroélectrique de Pragnères GEDRE Gavarnie-Gèdre

Journée Européenne du Patrimoine Visite de la centrale hydroélectrique de Pragnères GEDRE Gavarnie-Gèdre samedi 20 septembre 2025.

Journée Européenne du Patrimoine Visite de la centrale hydroélectrique de Pragnères

GEDRE Centrale hydroélectrique de Pragnères Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Plongez au cœur de l’hydroélectricité !

EDF Hydro Sud-Ouest vous ouvre exceptionnellement les portes de sa plus grande centrale hydroélectrique des Pyrénées Pragnères

Entre patrimoine et nouvelles technologies, découvrez

histoire de la centrale et son fonctionnement

la salle des machines

une expérience immersive en réalité virtuelle

Enfilez un casque spécial, prenez le téléphérique jusqu’à la station de pompage perchée à 1700 m d’altitude

Montez à bord d’un hélicoptère virtuel pour survoler les barrages et vivre un moment magique !

À l’espace EDF Odyssélec Pragnères

Explorez les secrets de la cueillette de l’eau

Comprenez le fonctionnement d’un aménagement hydroélectrique

Informez-vous sur la préservation de l’environnement et le partage de l’eau

Découvrez les métiers de l’hydraulique… comme vous ne les avez jamais vus !

Chaussures fermées obligatoires.

Parking sur place.

Gratuit

Important une pièce d’identité en cours de validité vous sera demandée site afin d’accéder à la visite.

Inscription obligatoire. Réservation sur le site des Vallées de Gavarnie. .

GEDRE Centrale hydroélectrique de Pragnères Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Dive into the heart of hydroelectricity!

EDF Hydro Sud-Ouest exceptionally opens the doors of its largest hydroelectric power station in the Pyrenees: Pragnères

Between heritage and new technologies, discover

the history of the power station and how it works

the engine room

an immersive virtual reality experience

Put on a special helmet and take the cable car up to the pumping station, perched 1700 m above sea level

Climb aboard a virtual helicopter to fly over the dams and experience a magical moment!

German :

Tauchen Sie ein in die Welt der Wasserkraft!

EDF Hydro Sud-Ouest öffnet Ihnen ausnahmsweise die Tore seines größten Wasserkraftwerks in den Pyrenäen: Pragnères

Zwischen Kulturerbe und neuen Technologien entdecken Sie

geschichte des Kraftwerks und seine Funktionsweise

den Maschinenraum

ein immersives Erlebnis in virtueller Realität

Setzen Sie einen Spezialhelm auf und fahren Sie mit der Seilbahn zur Pumpstation in 1700 m Höhe

Steigen Sie an Bord eines virtuellen Hubschraubers, um über die Staudämme zu fliegen und einen magischen Moment zu erleben!

Italiano :

Tuffatevi nel cuore dell’energia idroelettrica!

EDF Hydro Sud-Ouest apre eccezionalmente le porte della sua più grande centrale idroelettrica nei Pirenei: Pragnères

Tra patrimonio e nuove tecnologie, scoprite:

la storia della centrale e il suo funzionamento

la sala macchine

un’esperienza immersiva di realtà virtuale

Indossate un casco speciale e salite in funivia fino alla stazione di pompaggio a 1700 m di altezza

Salite a bordo di un elicottero virtuale per sorvolare le dighe e vivere un momento magico!

Espanol :

¡Sumérjase en el corazón de la hidroelectricidad!

EDF Hydro Sud-Ouest abre excepcionalmente las puertas de su mayor central hidroeléctrica de los Pirineos: Pragnères

Entre patrimonio y nuevas tecnologías, descubra

la historia de la central y su funcionamiento

la sala de máquinas

una experiencia inmersiva de realidad virtual

Póngase un casco especial y suba en teleférico hasta la estación de bombeo, situada a 1.700 m sobre el nivel del mar

Suba a bordo de un helicóptero virtual para sobrevolar las presas y vivir un momento mágico

L’événement Journée Européenne du Patrimoine Visite de la centrale hydroélectrique de Pragnères Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2025-08-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65