Journée Européenne du Patrimoine Visite de la centrale hydroélectrique de Pragnères GEDRE Gavarnie-Gèdre

Gratuit
Plongez au cœur de l’hydroélectricité !
EDF Hydro Sud-Ouest vous ouvre exceptionnellement les portes de sa plus grande centrale hydroélectrique des Pyrénées Pragnères
Entre patrimoine et nouvelles technologies, découvrez
histoire de la centrale et son fonctionnement
la salle des machines
une expérience immersive en réalité virtuelle
Enfilez un casque spécial, prenez le téléphérique jusqu’à la station de pompage perchée à 1700 m d’altitude
Montez à bord d’un hélicoptère virtuel pour survoler les barrages et vivre un moment magique !
À l’espace EDF Odyssélec Pragnères
Explorez les secrets de la cueillette de l’eau
Comprenez le fonctionnement d’un aménagement hydroélectrique
Informez-vous sur la préservation de l’environnement et le partage de l’eau
Découvrez les métiers de l’hydraulique… comme vous ne les avez jamais vus !
Chaussures fermées obligatoires.
Parking sur place.
Important une pièce d’identité en cours de validité vous sera demandée site afin d’accéder à la visite.
Inscription obligatoire. Réservation sur le site des Vallées de Gavarnie. .
GEDRE Centrale hydroélectrique de Pragnères Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Dive into the heart of hydroelectricity!
EDF Hydro Sud-Ouest exceptionally opens the doors of its largest hydroelectric power station in the Pyrenees: Pragnères
Between heritage and new technologies, discover
the history of the power station and how it works
the engine room
an immersive virtual reality experience
Put on a special helmet and take the cable car up to the pumping station, perched 1700 m above sea level
Climb aboard a virtual helicopter to fly over the dams and experience a magical moment!
German :
Tauchen Sie ein in die Welt der Wasserkraft!
EDF Hydro Sud-Ouest öffnet Ihnen ausnahmsweise die Tore seines größten Wasserkraftwerks in den Pyrenäen: Pragnères
Zwischen Kulturerbe und neuen Technologien entdecken Sie
geschichte des Kraftwerks und seine Funktionsweise
den Maschinenraum
ein immersives Erlebnis in virtueller Realität
Setzen Sie einen Spezialhelm auf und fahren Sie mit der Seilbahn zur Pumpstation in 1700 m Höhe
Steigen Sie an Bord eines virtuellen Hubschraubers, um über die Staudämme zu fliegen und einen magischen Moment zu erleben!
Italiano :
Tuffatevi nel cuore dell’energia idroelettrica!
EDF Hydro Sud-Ouest apre eccezionalmente le porte della sua più grande centrale idroelettrica nei Pirenei: Pragnères
Tra patrimonio e nuove tecnologie, scoprite:
la storia della centrale e il suo funzionamento
la sala macchine
un’esperienza immersiva di realtà virtuale
Indossate un casco speciale e salite in funivia fino alla stazione di pompaggio a 1700 m di altezza
Salite a bordo di un elicottero virtuale per sorvolare le dighe e vivere un momento magico!
Espanol :
¡Sumérjase en el corazón de la hidroelectricidad!
EDF Hydro Sud-Ouest abre excepcionalmente las puertas de su mayor central hidroeléctrica de los Pirineos: Pragnères
Entre patrimonio y nuevas tecnologías, descubra
la historia de la central y su funcionamiento
la sala de máquinas
una experiencia inmersiva de realidad virtual
Póngase un casco especial y suba en teleférico hasta la estación de bombeo, situada a 1.700 m sobre el nivel del mar
Suba a bordo de un helicóptero virtual para sobrevolar las presas y vivir un momento mágico
