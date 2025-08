Journée européenne du patrimoine visite du cimetière de Saint-Georges d’Oléron rue du cimetière Saint-Georges-d’Oléron

Journée européenne du patrimoine visite du cimetière de Saint-Georges d’Oléron rue du cimetière Saint-Georges-d’Oléron dimanche 21 septembre 2025.

Début : 2025-09-21 15:00:00

A l’occasion des journées du patrimoine européennes, venez faire la visite commentée du cimetière de Saint-Georges-d’Oléron les édifices remarquables par Corinne Pelletier.

rue du cimetière Cimetière de Saint-Georges-d’Oléron Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 51 02 accueil@saintgeorgesoleron.fr

English : European Heritage Day visit to the Saint-Georges d’Oléron cemetery

On the occasion of the European Heritage Days, come and take a guided tour of the Saint-Georges-d’Oléron cemetery: remarkable buildings by Corinne Pelletier.

German : Europäischer Tag des Denkmals Besuch des Friedhofs von Saint-Georges d’Oléron

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals können Sie an einer kommentierten Führung durch den Friedhof von Saint-Georges-d’Oléron teilnehmen: bemerkenswerte Gebäude von Corinne Pelletier.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, partecipate alla visita guidata del cimitero di Saint-Georges-d’Oléron: edifici notevoli, a cura di Corinne Pelletier.

Espanol : Día Europeo del Patrimonio visita al cementerio de Saint-Georges d’Oléron

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a hacer una visita guiada al cementerio de Saint-Georges-d’Oléron: edificios notables, por Corinne Pelletier.

