Journée européenne du patrimoine visite du four de Chaucre Rue du four. stationnement parking de la salle des fêtes. Saint-Georges-d'Oléron dimanche 21 septembre 2025.

Journée européenne du patrimoine visite du four de Chaucre

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

A l’occasion des journées du patrimoine européennes, venez découvrir le vieux four du village de Chaucre, datant de 1787 !

+33 5 46 76 51 02 accueil@saintgeorgesoleron.fr

English : European Heritage Day visit to the Chaucre furnace

On the occasion of the European Heritage Days, come and discover the old furnace in the village of Chaucre, dating back to 1787!

German : Europäischer Tag des Denkmals Besuch des Ofens von Chaucre

Entdecken Sie anlässlich der europäischen Tage des offenen Denkmals den alten Ofen des Dorfes Chaucre aus dem Jahr 1787!

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire l’antico forno del villaggio di Chaucre, risalente al 1787!

Espanol : Día del Patrimonio Europeo visita al horno de Chaucre

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir el antiguo horno del pueblo de Chaucre, ¡que data de 1787!

