Journée européenne du patrimoine: visite libre de l’église Saint-Pierre Mirmande

Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-20
Datant du milieu du 19ème siècle, Saint Pierre abrite une peinture du 17ème siècle protégée Sainte Ursule et Saint Augustin contemplant le mystère de la Trinité (mur sud).
Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 63 03 90 mairie@mirmande.org
English :
Dating from the mid-19th century, Saint Pierre houses a protected 17th-century painting of « Saint Ursula and Saint Augustine contemplating the mystery of the Trinity » (south wall).
German :
Jh. stammende St. Peter beherbergt ein geschütztes Gemälde aus dem 17. Jh. « Die heilige Ursula und der heilige Augustinus betrachten das Geheimnis der Dreifaltigkeit » (Südwand).
Italiano :
Risalente alla metà del XIX secolo, Saint-Pierre ospita un dipinto protetto del XVII secolo intitolato « Sant’Orsola e Sant’Agostino contemplano il mistero della Trinità » (parete sud).
Espanol :
De mediados del siglo XIX, Saint Pierre alberga una pintura protegida del siglo XVII titulada « Santa Úrsula y San Agustín contemplando el misterio de la Trinidad » (pared sur).
