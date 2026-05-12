Journée Européennes de l’Archéologie à Onnaing Onnaing

Onnaing

Journée Européennes de l’Archéologie à Onnaing

Chantier de fouilles Inrap d’Onnaing Onnaing Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Plongez au cœur d’une ferme gauloise à Onnaing !

Le temps d’une journée exceptionnelle, remontez le fil de l’histoire. L’Inrap et Valenciennes Métropole vous ouvrent les portes du chantier de fouilles d’Onnaing. Venez découvrir les vestiges d’une ancienne ferme gauloise et comprendre son évolution fascinante jusqu’à l’époque romaine.

Pas de vitrines ici, mais de la terre et des découvertes concrètes ! Laissez-vous guider par les archéologues eux-mêmes qui vous partageront leurs secrets de terrain.

Visites commentées par les experts Un départ toutes les 30 minutes pour tout comprendre des méthodes de fouille et des trouvailles du site.

Immersion historique Une occasion rare de voir le patrimoine sortir de terre avant qu’il ne laisse place aux futurs aménagements.

Le Samedi 13 juin 2026 de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Lieu PAVE 2, Onnaing (accès par la rue Jacky Leroy)

Gratuit, ouvert à tous !

Un conseil Prévoyez des chaussures adaptées au terrain d’un chantier de fouilles !

Plongez au cœur d’une ferme gauloise à Onnaing !

Le temps d’une journée exceptionnelle, remontez le fil de l’histoire. L’Inrap et Valenciennes Métropole vous ouvrent les portes du chantier de fouilles d’Onnaing. Venez découvrir les vestiges d’une ancienne ferme gauloise et comprendre son évolution fascinante jusqu’à l’époque romaine.

Pas de vitrines ici, mais de la terre et des découvertes concrètes ! Laissez-vous guider par les archéologues eux-mêmes qui vous partageront leurs secrets de terrain.

Visites commentées par les experts Un départ toutes les 30 minutes pour tout comprendre des méthodes de fouille et des trouvailles du site.

Immersion historique Une occasion rare de voir le patrimoine sortir de terre avant qu’il ne laisse place aux futurs aménagements.

Le Samedi 13 juin 2026 de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Lieu PAVE 2, Onnaing (accès par la rue Jacky Leroy)

Gratuit, ouvert à tous !

Un conseil Prévoyez des chaussures adaptées au terrain d’un chantier de fouilles ! .

Chantier de fouilles Inrap d’Onnaing Onnaing 59264 Nord Hauts-de-France

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English :

Dive into the heart of a Gaulish farm in Onnaing!

Take a trip back in time. Inrap and Valenciennes Métropole open the doors of the Onnaing excavation site. Come and discover the remains of an ancient Gallic farm and understand its fascinating evolution up to Roman times.

There are no showcases here, just earth and concrete discoveries! Let yourself be guided by the archaeologists themselves, who will share their secrets with you.

Guided tours with expert commentary: Every 30 minutes, you’ll learn all about the site’s excavation methods and findings.

Historical immersion: A rare opportunity to see heritage emerging from the ground before it gives way to future development.

Saturday, June 13, 2026 from 10:00 am to 12:30 pm and from 2:00 pm to 6:00 pm

Location: PAVE 2, Onnaing (access via rue Jacky Leroy)

Free, open to all!

A word of advice: Bring shoes suitable for the terrain of an excavation site!

L’événement Journée Européennes de l’Archéologie à Onnaing Onnaing a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Valenciennes