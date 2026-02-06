Journée Européennes des Métiers d’Art Montée Noailles Hyères

Journée Européennes des Métiers d’Art

Montée Noailles Centre-ville Hyères Var

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

2026-04-11

Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art® sont un événement unique au monde et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art.

Montée Noailles Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 98 08 01 98 mediation@villanoailles-hyeres.com

English : European Crafts Day

Everywhere in France and Europe, the Journées Européennes des Métiers d’Art® is a unique, free event promoting greater recognition of the craft sector.

