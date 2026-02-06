Journée Européennes des Métiers d’Art Montée Noailles Hyères
Journée Européennes des Métiers d’Art Montée Noailles Hyères samedi 11 avril 2026.
Journée Européennes des Métiers d’Art
Montée Noailles Centre-ville Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art® sont un événement unique au monde et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art.
Montée Noailles Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 08 01 98 mediation@villanoailles-hyeres.com
English : European Crafts Day
Everywhere in France and Europe, the Journées Européennes des Métiers d’Art® is a unique, free event promoting greater recognition of the craft sector.
L’événement Journée Européennes des Métiers d’Art Hyères a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Provence Méditerranée