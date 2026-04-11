Saint-Florent-sur-Cher

Journée Européennes des Métiers d’Art Quand La Main Exprime l’Âme

5 Rue des Lavoirs Saint-Florent-sur-Cher Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Découvrez les métiers d’art à travers démonstrations, ateliers participatifs et rencontres avec des artisans passionnés à Saint-Florent-sur-Cher.

Les 11 et 12 avril 2026, la Salle Roseville à Saint-Florent-sur-Cher accueille les Journées Européennes des Métiers d’Art, organisées par la Ville en partenariat avec l’artisan CREA CUIVRE. Cette édition, placée sous le thème Le cœur à l’ouvrage , met à l’honneur la passion et l’engagement des artisans. Au programme de 10h à 18h démonstrations de savoir-faire, portraits d’artisans et ateliers participatifs. Un rendez-vous ouvert à tous, des familles aux scolaires, pour découvrir la richesse et la diversité des métiers d’art. .

5 Rue des Lavoirs Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 6 38 23 43 10 creacuivre@bbox.fr

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English :

Discover arts and crafts through demonstrations, hands-on workshops and meetings with passionate artisans in Saint-Florent-sur-Cher.

L’événement Journée Européennes des Métiers d’Art Quand La Main Exprime l’Âme Saint-Florent-sur-Cher a été mis à jour le 2026-04-07 par OT BOURGES