Journée Européennes du Patrimoine 2025 Musée du Patrimoine Industriel Minier Decazeville

Journée Européennes du Patrimoine 2025 Samedi 20 septembre, 14h30 Musée du Patrimoine Industriel Minier Aveyron

Gratuit.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visite guidée du musée du patrimoine industriel du bassin decazevillois

Le musée du patrimoine industriel du bassin de Decazeville propose une évocation mémorielle des trois grandes industries qui ont marqué la région :

Le charbon

L’acier

Le zinc

Une visite guidée pour plonger au cœur de l’histoire industrielle et ouvrière du territoire.

Musée du Patrimoine Industriel Minier Avenue du 10 Août 123000 Decazeville Decazeville 12300 Aveyron Occitanie 05 65 43 09 18 http://www.musee-patrimoine-industriel-minier.net Musée du patrimoine Industriel du bassin de Decazeville, l’évocation mémorielle de trois industries principales : le charbon, l’acier et le zinc. Parking, zone du centre

