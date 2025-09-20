Journée européennes du patrimoine à Ally / visite de la mine de la Rodde Ally

Journée européennes du patrimoine à Ally / visite de la mine de la Rodde Ally samedi 20 septembre 2025.

Journée européennes du patrimoine à Ally / visite de la mine de la Rodde

Ally Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Visite guidée de la mine de la Rodde (durée 1h).

Ally 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 54 43 69

English :

Guided tour of the Rodde mine (duration 1h).

German :

Geführte Besichtigung der Rodde-Mine (Dauer 1 Std.).

Italiano :

Visita guidata alla miniera di Rodde (1 ora).

Espanol :

Visita guiada a la mina Rodde (1 hora).

