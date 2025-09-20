Journée européennes du patrimoine à Ally / visite de la mine de la Rodde Ally
Journée européennes du patrimoine à Ally / visite de la mine de la Rodde Ally samedi 20 septembre 2025.
Journée européennes du patrimoine à Ally / visite de la mine de la Rodde
Ally Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Visite guidée de la mine de la Rodde (durée 1h).
Ally 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 54 43 69
English :
Guided tour of the Rodde mine (duration 1h).
German :
Geführte Besichtigung der Rodde-Mine (Dauer 1 Std.).
Italiano :
Visita guidata alla miniera di Rodde (1 ora).
Espanol :
Visita guiada a la mina Rodde (1 hora).
