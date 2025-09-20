Journée Européennes du Patrimoine à Espaubourg Espaubourg

Venez lors des Journée Européennes du Patrimoine à Espaubourg visiter l’église Saint-Martin le samedi 20 septembre de 9h à 17h. Visite libre et gratuite.

Espaubourg 60650 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr

English :

Come and visit the Saint-Martin church on Saturday September 20 from 9am to 5pm during the European Heritage Days in Espaubourg. Free admission.

German :

Besuchen Sie während der Europäischen Tage des Kulturerbes in Espaubourg die Kirche Saint-Martin am Samstag, den 20. September von 9 bis 17 Uhr. Die Besichtigung ist frei und kostenlos.

Italiano :

Venite a visitare la chiesa di Saint-Martin sabato 20 settembre dalle 9.00 alle 17.00 durante le Giornate europee del patrimonio di Espaubourg. Ingresso libero.

Espanol :

Venga a visitar la iglesia de Saint-Martin el sábado 20 de septiembre de 9.00 a 17.00 h durante las Jornadas Europeas del Patrimonio en Espaubourg. Entrada gratuita.

