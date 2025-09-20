Journée Européennes du Patrimoine à Flavacourt Flavacourt
samedi 20 septembre 2025.
Journée Européennes du Patrimoine à Flavacourt
34 Rue de Gisors Flavacourt Oise
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 22:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Venez lors des Journée Européennes du Patrimoine à Flavacourt.
Exposition de peinture Anges Musiciens inspirés du plafond de la sacristie de l’église Saint-Clair, peint en 1333.
Association les amis de Saint-Clair et Sainte-Anne.
Samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre de 10h à 22h.
34 Rue de Gisors Flavacourt 60590 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr
English :
Come to Flavacourt for European Heritage Days.
Anges Musiciens painting exhibition inspired by the sacristy ceiling of Saint-Clair church, painted in 1333.
Association les amis de Saint-Clair et Sainte-Anne.
Saturday September 20 and Sunday September 21, 10am-10pm.
German :
Kommen Sie zu den Europäischen Tagen des Kulturerbes in Flavacourt.
Gemäldeausstellung Musizierende Engel, inspiriert von der Decke der Sakristei der Kirche Saint-Clair, die 1333 gemalt wurde.
Verein Les amis de Saint-Clair et Sainte-Anne.
Samstag, 20. September, und Sonntag, 21. September, von 10 bis 22 Uhr.
Italiano :
Venite a Flavacourt per le Giornate Europee del Patrimonio.
Mostra di dipinti di Anges Musiciens ispirati al soffitto della sacrestia della chiesa di Saint-Clair, dipinto nel 1333.
Associazione les amis de Saint-Clair et Sainte-Anne.
Sabato 20 settembre e domenica 21 settembre dalle 10.00 alle 22.00.
Espanol :
Venga a Flavacourt con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.
Exposición de pinturas de Anges Musiciens inspiradas en el techo de la sacristía de la iglesia de Saint-Clair, pintado en 1333.
Asociación les amis de Saint-Clair et Sainte-Anne.
Sábado 20 de septiembre y domingo 21 de septiembre de 10.00 a 22.00 h.
L’événement Journée Européennes du Patrimoine à Flavacourt Flavacourt a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme du Pays de Bray