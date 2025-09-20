Journée Européennes du Patrimoine à Flavacourt Flavacourt

Journée Européennes du Patrimoine à Flavacourt

34 Rue de Gisors Flavacourt Oise

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 22:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Venez lors des Journée Européennes du Patrimoine à Flavacourt.

Exposition de peinture Anges Musiciens inspirés du plafond de la sacristie de l’église Saint-Clair, peint en 1333.

Association les amis de Saint-Clair et Sainte-Anne.

Samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre de 10h à 22h.

34 Rue de Gisors Flavacourt 60590 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr

English :

Come to Flavacourt for European Heritage Days.

Anges Musiciens painting exhibition inspired by the sacristy ceiling of Saint-Clair church, painted in 1333.

Association les amis de Saint-Clair et Sainte-Anne.

Saturday September 20 and Sunday September 21, 10am-10pm.

German :

Kommen Sie zu den Europäischen Tagen des Kulturerbes in Flavacourt.

Gemäldeausstellung Musizierende Engel, inspiriert von der Decke der Sakristei der Kirche Saint-Clair, die 1333 gemalt wurde.

Verein Les amis de Saint-Clair et Sainte-Anne.

Samstag, 20. September, und Sonntag, 21. September, von 10 bis 22 Uhr.

Italiano :

Venite a Flavacourt per le Giornate Europee del Patrimonio.

Mostra di dipinti di Anges Musiciens ispirati al soffitto della sacrestia della chiesa di Saint-Clair, dipinto nel 1333.

Associazione les amis de Saint-Clair et Sainte-Anne.

Sabato 20 settembre e domenica 21 settembre dalle 10.00 alle 22.00.

Espanol :

Venga a Flavacourt con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Exposición de pinturas de Anges Musiciens inspiradas en el techo de la sacristía de la iglesia de Saint-Clair, pintado en 1333.

Asociación les amis de Saint-Clair et Sainte-Anne.

Sábado 20 de septiembre y domingo 21 de septiembre de 10.00 a 22.00 h.

