Journée européennes du patrimoine à la citadelle de Port-Louis Citadelle de Port-Louis Port-Louis
samedi 19 septembre 2026 · Citadelle de Port-Louis · Port-Louis
Informations pratiques
Port-Louis
Journée européennes du patrimoine à la citadelle de Port-Louis
Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez profitez des journées européennes du patrimoine à la Citadelle de Port-Louis! Vous pourrez visiter librement les salles du Musée national de la Marine et monter sur les remparts afin d’observer la vue exceptionnelle sur la rade.
Vous aurez également accès à l’exposition temporaire de la poudrière de la Citadelle qui consacrée à Henri Dupuy de Lôme, ingénieur de marine de génie.
Venez rencontrer les compagnons tailleurs de pierre qui oeuvrent à la restauration de la citadelle: sensibilisation, partage et démonstrations seront au programme.
Horaires : de 10 h à 18 h (dernier accès visiteur 17h) .
Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72
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English :
L’événement Journée européennes du patrimoine à la citadelle de Port-Louis Port-Louis a été mis à jour le 2026-09-08 par ADT 56
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