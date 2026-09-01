Journée européennes du patrimoine à la citadelle de Port-Louis Citadelle de Port-Louis Port-Louis

Informations pratiques

Port-Louis

Journée européennes du patrimoine à la citadelle de Port-Louis

Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez profitez des journées européennes du patrimoine à la Citadelle de Port-Louis! Vous pourrez visiter librement les salles du Musée national de la Marine et monter sur les remparts afin d’observer la vue exceptionnelle sur la rade.

Vous aurez également accès à l’exposition temporaire de la poudrière de la Citadelle qui consacrée à Henri Dupuy de Lôme, ingénieur de marine de génie.

Venez rencontrer les compagnons tailleurs de pierre qui oeuvrent à la restauration de la citadelle: sensibilisation, partage et démonstrations seront au programme.

Horaires : de 10 h à 18 h (dernier accès visiteur 17h) .

Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72

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English :

L’événement Journée européennes du patrimoine à la citadelle de Port-Louis Port-Louis a été mis à jour le 2026-09-08 par ADT 56