Journée Européennes du Patrimoine à la maison Folie Moulins maison Folie Moulins Lille

Journée Européennes du Patrimoine à la maison Folie Moulins 20 et 21 septembre maison Folie Moulins Nord

Début : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T20:+

Fin : 2025-09-21T15:+ – 2025-09-21T19:+

Visites guidées de la maison Folie Moulins

Samedi 20 & dimanche 21 septembre à 15 h 30 & 17 h

Nichée au cœur du quartier de Moulins, la maison Folie a pris place dans les anciens bâtiments d’une brasserie construite au XIXème siècle. Les traces du passé industriel sont encore visibles mais l’activité a bien changé. Réhabilitée au début des années 2000, la structure abrite aujourd’hui de nombreux projets artistiques pluridisciplinaires. Grâce à la multiplicité de ses espaces et à l’ambiance de sa cour intérieure, elle est l’écrin d’un brassage de propositions, d’artistes et de publics, en lien avec de nombreux partenaires de la métropole lilloise et au-delà.

Gratuit, sur réservation (COMPLET)

Durée 45 min

Tout public

Visites guidées de l’exposition Fuego y Veneno

Samedi 20 & dimanche 21 septembre à 16 h

L’inévitable Pilar Albarracín – reconnue dans le paysage artistique international – expose à la Maison Folie Moulins. Elle y propose de nouvelles productions inspirées du mantón de Manila, châle traditionnel espagnol porté lors des festivités. Dans cette exposition, elle aborde avec humour l’héritage culturel, le rituel et les stéréotypes. Elle déconstruit le faux moralisme dissimulé derrière les clichés et combat l’essentialisme qui conçoit les identités comme quelque chose de statique.

Dans le cadre de Fiesta, 7ème édition de lille3000

Gratuit, sur réservation

Durée 45 min

Tout public

L’exposition sera exceptionnellement ouverte jusqu’à 20 h le samedi 20 septembre !

Atelier BD au Mini-Lab

Samedi 20 septembre de 15 h à 18 h

Viens illustrer une aventure du Mini-Lab en BD ! Avec l’aide de l’artiste Faune de la maison d’édition La Boucle du Dessin et en t’inspirant de l’architecture, crée ta propre planche, qui sera imprimée dans un livret spécial à retrouver au Mini-Lab. À vos crayons !

Gratuit, sur réservation : microfolie@mairie-lille.fr

À partir de 10 ans

Fresque participative au musée Numérique

Samedi 20 septembre & dimanche 21 septembre de 15 h à 18 h

Explore l’architecture unique de la maison Folie Moulins et laisse libre cours à ta créativité. Guidé·es par l’artiste Princesse Tofu Soyeux de la maison d’édition La Boucle du Dessin, tu pourras imaginer, dessiner ou écrire ta vision du lieu directement sur les murs du musée numérique.

Gratuit, sans réservation

À partir de 3 ans

Horaires d’ouverture de la maison Folie Moulins :

– samedi 20 septembre : 15 h à 20 h

– dimanche 21 septembre : 15 h à 19 h

maison Folie Moulins 47/49 rue d'Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins https://billetterie.lille.fr/event/jep2025 microfolie@mairie-lille.fr D'une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la maison Folie Moulins vous ouvre ses portes ! L’occasion de redécouvrir ce lieu autrement, lors de visites et d’ateliers.

