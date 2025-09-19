Journée Européennes du Patrimoine à la maison Folie Wazemmes Lille

Journée Européennes du Patrimoine à la maison Folie Wazemmes Lille vendredi 19 septembre 2025.

Journée Européennes du Patrimoine à la maison Folie Wazemmes

70 Rue des Sarrazins Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-21

### **Spectacle** _**Looking for Martha**_ **par la Cie Les Chiennes Savantes**

**Vendredi 19 septembre à 19 h 30**

HFX+ Hauts de France s’associe une nouvelle fois à la maison Folie Wazemmes pour la soirée de lancement des Journées Européennes du Matrimoine. Découvrez Looking for Martha, un événement qui permettra de retracer le parcours de Martha Desrumaux, figure ouvrière, féministe et résistante, en écho aux luttes des femmes d’hier et d’aujourd’hui.

Gratuit, sur réservation (COMPLET)

Durée 1 h

À partir de 14 ans

_La représentation sera suivie d’un blind test par Scrimmage People jusque 22h puis d’un DJ set enflammé à l’Auberge de la maison Folie Wazemmes._

_Entrée libre dans la limite des places disponibles._

### **Visites guidées de l’exposition** _**Baile Funk un cri de liberté**_

**Samedi 20 & dimanche 21 septembre à 16 h**

L’exposition phare du Museu de Arte de Rio fait escale à la maison Folie Wazemmes de Lille pour mettre en lumière l’histoire du funk en explorant ses sonorités, ses compositeurs et son évolution perpétuelle. Cette exposition retrace la genèse du funk carioca, non seulement à travers sa musique, mais aussi en dévoilant ses racines culturelles urbaines et périphériques. Elle s’intéresse à la richesse des dimensions sociales et communautaires, tout en analysant ses évolutions esthétiques, politiques et économiques. L’exposition interroge également l’imaginaire collectif forgé autour de ce genre musical emblématique.

_Dans le cadre de Fiesta, 7ème édition de lille3000_

Gratuit, sur réservation

Durée 1 h

Tout public

______

**Horaires d’ouverture de la maison Folie Wazemmes samedi 20 & dimanche 21 septembre 14 h à 18 h.**

English :

### **Spectacle** _**Looking for Martha**_ **by Cie Les Chiennes Savantes**

**Friday, September 19 at 7:30 pm**

HFX+ Hauts de France joins forces once again with Maison Folie Wazemmes for the launch of the Journées Européennes du Matrimoine. Discover Looking for Martha, an event that retraces the life of Martha Desrumaux, a working-class, feminist and resistant figure, echoing the struggles of women past and present.

Free, reservation required (SOLD OUT)

Duration 1 h

Ages 14 and up

the show will be followed by a blind test by Scrimmage People until 10 p.m., then a fiery DJ set at the Auberge de la maison Folie Wazemmes

free admission subject to availability

### Guided tours of the exhibition** _**Baile Funk un cri de liberté**_

**Saturday, September 20 & Sunday, September 21 at 4pm**

The Museu de Arte de Rio?s flagship exhibition makes a stopover at Lille?s Maison Folie Wazemmes to shed light on the history of funk, exploring its sounds, composers and perpetual evolution. The exhibition traces the genesis of funk in Carioca, not only through its music, but also by revealing its urban and peripheral cultural roots. It focuses on the rich social and community dimensions, while analyzing its aesthetic, political and economic evolution. The exhibition also examines the collective imagination forged around this emblematic musical genre.

as part of Fiesta, the 7th edition of lille3000_

Free, on reservation

Duration 1 h

Open to all

______

**Maison Folie Wazemmes opening hours Saturday 20th & Sunday 21st September: 2pm to 6pm**

German :

### **Show** _**Looking for Martha**_ **von der Cie Les Chiennes Savantes****

**Freitag, 19. September um 19.30 Uhr****

HFX+ Hauts de France arbeitet erneut mit dem Maison Folie Wazemmes zusammen, um den Auftaktabend der Europäischen Tage des Kulturerbes zu gestalten. Entdecken Sie Looking for Martha, eine Veranstaltung, bei der der Lebensweg von Martha Desrumaux, einer Figur aus der Arbeiterklasse, Feministin und Widerstandskämpferin, als Echo auf die Kämpfe der Frauen von gestern und heute nachgezeichnet wird.

Kostenlos, mit Reservierung (AUSGEBUCHT)

Dauer 1 Std

Ab 14 Jahren

im Anschluss an die Vorstellung findet bis 22 Uhr ein Blindtest von Scrimmage People statt, danach ein feuriges DJ-Set in der Auberge des Maison Folie Wazemmes.__

freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze

### Führungen durch die Ausstellung** _**Baile Funk: ein Schrei nach Freiheit**_ _**Baile Funk: ein Schrei nach Freiheit

**Samstag, den 20. & Sonntag, den 21. September um 16 Uhr**

Die Vorzeigeausstellung des Museu de Arte de Rio macht im Maison Folie Wazemmes in Lille Station, um die Geschichte des Funk zu beleuchten, indem sie seine Klänge, seine Komponisten und seine ständige Weiterentwicklung erkundet. Die Ausstellung zeigt die Entstehung des Funk Carioca nicht nur anhand seiner Musik, sondern auch anhand seiner kulturellen Wurzeln in der Stadt und in den Randgebieten. Sie befasst sich mit dem Reichtum der sozialen und gemeinschaftlichen Dimensionen und analysiert die ästhetischen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen. Die Ausstellung befasst sich auch mit der kollektiven Vorstellungswelt, die um dieses emblematische Musikgenre herum geprägt wurde.

im Rahmen von Fiesta, 7. Ausgabe von lille3000_

Kostenlos, mit Reservierung

Dauer: 1 Stunde

Für alle Altersgruppen

______

**Öffnungszeiten der Maison Folie Wazemmes Samstag, 20. und Sonntag, 21. September: 14 bis 18 Uhr

Italiano :

### Show** _**Looking for Martha**_ **della Cie Les Chiennes Savantes**

**venerdì 19 settembre alle 19.30

HFX+ Hauts de France è nuovamente partner della Maison Folie Wazemmes per la serata di lancio delle Giornate Europee del Patrimonio. Scoprite Looking for Martha, un evento che ripercorrerà la vita di Martha Desrumaux, operaia, femminista e combattente, facendo eco alle lotte delle donne del passato e del presente.

Gratuito, prenotazione obbligatoria (esaurito)

Durata 1 ora

Dai 14 anni in su

lo spettacolo sarà seguito da un blind test di Scrimmage People fino alle 22.00, quindi da un infuocato DJ set all’Auberge de la maison Folie Wazemmes

ingresso libero soggetto a disponibilità

visite guidate alla mostra** _**Baile Funk: un grido di libertà**_ _**Baile Funk: un grido di libertà**_ _####

**Sabato 20 e domenica 21 settembre alle ore 16:00

La mostra di punta del Museu de Arte de Rio fa tappa alla Maison Folie Wazemmes di Lille per far luce sulla storia del funk, esplorando i suoi suoni, i suoi compositori e la sua continua evoluzione. La mostra traccia la genesi del funk a Rio de Janeiro, non solo attraverso la sua musica, ma anche rivelando le sue radici culturali urbane e periferiche. Ne esamina la ricca dimensione sociale e comunitaria, analizzando al contempo la sua evoluzione estetica, politica ed economica. La mostra esamina anche l’immaginario collettivo che si è formato intorno a questo emblematico genere musicale.

nell’ambito di Fiesta, la 7a edizione di lille3000_

Gratuito, prenotazione obbligatoria

Durata: 1 ora

Aperto a tutti

**Orario di apertura della Maison Folie Wazemmes sabato 20 e domenica 21 settembre: dalle 14.00 alle 18.00 **

Espanol :

### Show** _**Buscando a Martha**_ **por la Cie Les Chiennes Savantes**

**Viernes 19 de septiembre a las 19.30 horas**

HFX+ Hauts de France se asocia una vez más con la Maison Folie Wazemmes para la velada inaugural de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Descubra Buscando a Martha, un evento que recorrerá la vida de Martha Desrumaux, obrera, feminista y luchadora de la resistencia, haciéndose eco de las luchas de las mujeres del pasado y del presente.

Gratuito, previa reserva (AGOTADO)

Duración 1 h

A partir de 14 años

tras la actuación, Scrimmage People realizará una prueba a ciegas hasta las 22:00 h. A continuación, un ardiente DJ set en el Auberge de la maison Folie Wazemmes

entrada gratuita sujeta a disponibilidad

visitas guiadas a la exposición** _**Baile Funk: un grito de libertad**_ _**Baile Funk: un grito de libertad**_ _####

**Sábado 20 y domingo 21 de septiembre a las 16.00 horas**

La exposición emblemática del Museo de Arte de Río hace escala en la Maison Folie Wazemmes de Lille para arrojar luz sobre la historia del funk explorando sus sonidos, sus compositores y su perpetua evolución. La exposición rastrea la génesis del funk en Río de Janeiro, no sólo a través de su música, sino también revelando sus raíces culturales urbanas y periféricas. Examina las ricas dimensiones sociales y comunitarias, al tiempo que analiza su evolución estética, política y económica. La exposición también examina el imaginario colectivo forjado en torno a este emblemático género musical.

en el marco de Fiesta, 7ª edición de lille3000_

Gratuita, previa reserva

Duración: 1 hora

Abierto a todos

______

**Horario de apertura de la Maison Folie Wazemmes Sábado 20 y domingo 21 de septiembre: de 14:00 a 18:00 **

