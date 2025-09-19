Journée Européennes du Patrimoine à la maison Folie Wazemmes maison Folie Wazemmes Lille

Journée Européennes du Patrimoine à la maison Folie Wazemmes 19 – 21 septembre maison Folie Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T19:30:00+ – 2025-09-19T23:30:00+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Spectacle Looking for Martha par la Cie Les Chiennes Savantes

Vendredi 19 septembre à 19 h 30

HFX+ Hauts de France s’associe une nouvelle fois à la maison Folie Wazemmes pour la soirée de lancement des Journées Européennes du Matrimoine. Découvrez Looking for Martha, un événement qui permettra de retracer le parcours de Martha Desrumaux, figure ouvrière, féministe et résistante, en écho aux luttes des femmes d’hier et d’aujourd’hui.

Gratuit, sur réservation (COMPLET)

Durée 1 h

À partir de 14 ans

La représentation sera suivie d’un blind test par Scrimmage People jusque 22h puis d’un DJ set enflammé à l’Auberge de la maison Folie Wazemmes.

Entrée libre – dans la limite des places disponibles.

Visites guidées de l’exposition Baile Funk : un cri de liberté

Samedi 20 & dimanche 21 septembre à 16 h

L’exposition phare du Museu de Arte de Rio fait escale à la maison Folie Wazemmes de Lille pour mettre en lumière l’histoire du funk en explorant ses sonorités, ses compositeurs et son évolution perpétuelle. Cette exposition retrace la genèse du funk carioca, non seulement à travers sa musique, mais aussi en dévoilant ses racines culturelles urbaines et périphériques. Elle s’intéresse à la richesse des dimensions sociales et communautaires, tout en analysant ses évolutions esthétiques, politiques et économiques. L’exposition interroge également l’imaginaire collectif forgé autour de ce genre musical emblématique.

Dans le cadre de Fiesta, 7ème édition de lille3000

Gratuit, sur réservation

Durée 1 h

Tout public

______

Horaires d’ouverture de la maison Folie Wazemmes samedi 20 & dimanche 21 septembre : 14 h à 18 h.

maison Folie Wazemmes 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France La maison Folie Wazemmes est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l'occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Vestige du patrimoine ouvrier lillois, cette ancienne filature a été réhabilitée par l'architecte Lars Spuybroek (Agence Nox / Pays-Bas).

Depuis 2005, la maison Folie Wazemmes propose des spectacles (danse, théâtre, performances, cabarets…), des concerts, des expositions et des ateliers de pratiques artistiques. Elle est reconnue à l’échelle de la région pour son soutien aux artistes et à la création. Elle met en place un travail d’action culturelle en direction des habitants et est soucieuse de soutenir des projets menés par les forces vives de son quartier.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la maison Folie Wazemmes a le plaisir de vous accueillir pour un spectacle et des visites guidées de l’exposition.

Lieux culturels pluridisciplinaires