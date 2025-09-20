Journée Européennes du Patrimoine à Lacropte Lacropte
Bourg et église Lacropte Dordogne
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Journées Européennes du Patrimoine de Lacropte le samedi 20 et dimanche 21 septembre.
Programme téléchargeable sur cette page. .
Bourg et église Lacropte 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 72 46
