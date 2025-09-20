Journée Européennes du Patrimoine à Le Coudray-Saint-Germer Le Coudray-Saint-Germer

Journée Européennes du Patrimoine à Le Coudray-Saint-Germer

Le Coudray-Saint-Germer Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Venez lors des Journée Européennes du Patrimoine au Coudray-Saint-Germer

Ouverture de l’église Notre-Dame (exposition de la châsse de Saint-Babolein).

Visite libre et gratuite.

Samedi 20 septembre de 10h à 17h.

Le Coudray-Saint-Germer 60850 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr

English :

Come to Le Coudray-Saint-Germer for European Heritage Days

Opening of the Notre-Dame church (exhibition of the shrine of Saint-Babolein).

Free admission.

Saturday, September 20, 10am to 5pm.

German :

Kommen Sie zu den Europäischen Tagen des Kulturerbes in Le Coudray-Saint-Germer

Öffnung der Kirche Notre-Dame (Ausstellung des Schreins von Saint-Babolein).

Freie und kostenlose Besichtigung.

Samstag, 20. September, von 10.00 bis 17.00 Uhr.

Italiano :

Partecipate alle Giornate europee del patrimonio a Le Coudray-Saint-Germer

Apertura della chiesa di Notre-Dame (esposizione del santuario di Saint-Babolein).

Ingresso libero.

Sabato 20 settembre dalle 10.00 alle 17.00.

Espanol :

Asista a las Jornadas Europeas del Patrimonio en Le Coudray-Saint-Germer

Apertura de la iglesia de Notre-Dame (exposición del santuario de Saint-Babolein).

Entrada gratuita.

Sábado 20 de septiembre de 10.00 a 17.00 h.

L’événement Journée Européennes du Patrimoine à Le Coudray-Saint-Germer Le Coudray-Saint-Germer a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme du Pays de Bray