Journée Européennes du Patrimoine à Le Vaumain Le Vaumain

Le Vaumain Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Venez lors des Journée Européennes du Patrimoine au Vaumain.

Ouverture de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul.

Visite libre et gratuite.

Le dimanche 21 septembre de 10h à 18h.

Le Vaumain 60590 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr

English :

Come to Le Vaumain for European Heritage Days.

Opening of the Saint-Pierre et Saint-Paul church.

Free admission.

Sunday, September 21, from 10am to 6pm.

German :

Besuchen Sie den Europäischen Tag des Kulturerbes in Le Vaumain.

Die Kirche Saint-Pierre et Saint-Paul ist geöffnet.

Freie und kostenlose Besichtigung.

Am Sonntag, den 21. September von 10 bis 18 Uhr.

Italiano :

Venite a Le Vaumain per le Giornate europee del patrimonio.

Apertura della chiesa di Saint-Pierre e Saint-Paul.

Ingresso libero.

Domenica 21 settembre dalle 10.00 alle 18.00.

Espanol :

Venga a Le Vaumain con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Inauguración de la iglesia de San Pedro y San Pablo.

Entrada gratuita.

Domingo 21 de septiembre de 10.00 a 18.00 h.

