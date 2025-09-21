Journée Européennes du Patrimoine à Le Vaumain Le Vaumain
Journée Européennes du Patrimoine à Le Vaumain Le Vaumain dimanche 21 septembre 2025.
Journée Européennes du Patrimoine à Le Vaumain
Le Vaumain Oise
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Venez lors des Journée Européennes du Patrimoine au Vaumain.
Ouverture de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul.
Visite libre et gratuite.
Le dimanche 21 septembre de 10h à 18h.
Venez lors des Journée Européennes du Patrimoine au Vaumain.
Ouverture de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul.
Visite libre et gratuite.
Le dimanche 21 septembre de 10h à 18h. .
Le Vaumain 60590 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr
English :
Come to Le Vaumain for European Heritage Days.
Opening of the Saint-Pierre et Saint-Paul church.
Free admission.
Sunday, September 21, from 10am to 6pm.
German :
Besuchen Sie den Europäischen Tag des Kulturerbes in Le Vaumain.
Die Kirche Saint-Pierre et Saint-Paul ist geöffnet.
Freie und kostenlose Besichtigung.
Am Sonntag, den 21. September von 10 bis 18 Uhr.
Italiano :
Venite a Le Vaumain per le Giornate europee del patrimonio.
Apertura della chiesa di Saint-Pierre e Saint-Paul.
Ingresso libero.
Domenica 21 settembre dalle 10.00 alle 18.00.
Espanol :
Venga a Le Vaumain con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.
Inauguración de la iglesia de San Pedro y San Pablo.
Entrada gratuita.
Domingo 21 de septiembre de 10.00 a 18.00 h.
L’événement Journée Européennes du Patrimoine à Le Vaumain Le Vaumain a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme du Pays de Bray