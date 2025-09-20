JOURNEE EUROPEENNES DU PATRIMOINE A MONTBRUN LAURAGAIS Montbrun-Lauragais

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Concert et fête du moulin

CONCERT À L’ÉGLISE

Samedi 18h

L’association Ad Vocalys, propose ce concert avec la présence de 4 chœurs Cantu di luna (Chants corses) sous la direction artistique Serge Calmus, Ensemble Jeux d’eau (Œuvre Renaissance), sous la direction de Mariano Sans, 2T3M [2 temps-3 mouvements] (Œuvres vocales de Ravel) sous la direction de Cathy Tognan et Ad Vocalys (Œuvre Renaissance) sous la direction de Dominique Rols.

Réservation sur HelloAsso (Association au Four et au Moulin-Montbrun-Lauragais).

12ème FÊTE DU MOULIN

Dimanche de 10h à 17h

Montbrun-Lauragais abrite l’un des plus beaux moulins à vent restaurés et fonctionnels de toute la région du Lauragais. Il a été construit en 1680, puis acheté par la commune en 1991.

Pendant une période de dix ans, de 1992 à 2002, de nombreuses personnes et institutions se sont impliquées dans sa restauration.

Après sa remise en service, le moulin a été inauguré et ouvert au public en 2002. En 2003, il a reçu le premier prix départemental Les rubans du patrimoine . Ce moulin, typique des moulins à vent d’autrefois dans le Lauragais, est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Aujourd’hui, il produit de la farine issue d’une agriculture biologique.

Une partie de cette farine peut être utilisée occasionnellement pour la fabrication de pains cuits dans le four communal construit en 2012 par l’association Au four et au moulin .

Un riche programme vous attend pour cette nouvelle édition de la fête du moulin

– des ateliers fabrication de pain au levain (7-8h pétrissage / 11-12h façonnage / 14- 15h cuisson ; sur réservation au 07 69 34 07 44), création de cerfs-volants et fleurs du vent (11-12h/14-17h), teinture au pastel (15-17h ; sur inscription au 06 23 34 18 43), atelier dessin (10-11h30/14h30-16h ; dès 8 ans), modelage de ballons (14-17h), fabrication de moulinets et jeux de mots (10-12h/14-17h ; à la bibliothèque)

– des animations visites guidées du moulin et démonstration de fabrication de farine (10-12h/14-17h ; payant), grands jeux traditionnels en bois (10-12h/14-17h), grimpe dans les arbres (11-12h30/14-17h), déambulation d’un échassier avec bulles géantes de savon (dès 11h, toute la journée), contes et histoires (dès 11h, toute la journée), tombola (tirage à 17h ; 2€ le ticket)

– des expositions sur le thème des moulins (avec des maquettes didactiques, des céréales, une bibliographie sur le moulin et le pain, la rénovation du moulin du village, posters, films… ; 10-12h/14h-17h), sur l’histoire et les mystères du pastel (son histoire d’hier et d’aujourd’hui ; 15-17h), sur l’histoire du château de Montbrun Le Vieux (textes anciens et archives ; 10-12h/14-17h) et braderie de livres (10-12h/14-17h)

– des animations musicales La Petite Roulotte (Bal Trad pour enfants 11-12h/14- 15h) et Duo Pons Cassagnes (musiques et danses occitanes ; 15-17h).

– Restauration (réservation préalable au 06 23 34 18 43), snack sucré et buvette sur place

Tous les ateliers et animations sont gratuits sauf les visites guidées du moulin (3 €/ pers. ; gratuit pour les -6 ans). Certaines animations sont soumises à condition et sur réservation, avec places limitées. Plus d’infos moulin@montbrun-lauragais.fr .

Montbrun-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie moulin@montbrun-lauragais.fr

English :

Concert and mill festival

German :

Konzert und Mühlenfest

Italiano :

Concerto e festa del mulino

Espanol :

Concierto y fiesta del molino

