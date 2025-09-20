Journée Européennes du Patrimoine à Puiseux-en-Bray Puiseux-en-Bray
Journée Européennes du Patrimoine à Puiseux-en-Bray Puiseux-en-Bray samedi 20 septembre 2025.
Journée Européennes du Patrimoine à Puiseux-en-Bray
Puiseux-en-Bray Oise
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 15:30:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Venez lors des Journée Européennes du Patrimoine à Puiseux-en-Bray.
Visite guidée de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul par le maire de la commune. Visite gratuite.
Samedi 20 septembre à 14h30 et 15h30.
Venez lors des Journée Européennes du Patrimoine à Puiseux-en-Bray.
Visite guidée de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul par le maire de la commune. Visite gratuite.
Samedi 20 septembre à 14h30 et 15h30. .
Puiseux-en-Bray 60850 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr
English :
Come to Puiseux-en-Bray for European Heritage Days.
Guided tour of the Saint-Pierre et Saint-Paul church by the mayor of Puiseux-en-Bray. Free admission.
Saturday, September 20 at 2.30pm and 3.30pm.
German :
Besuchen Sie den Europäischen Tag des Kulturerbes in Puiseux-en-Bray.
Führung durch die Kirche Saint-Pierre et Saint-Paul durch den Bürgermeister der Gemeinde. Die Besichtigung ist kostenlos.
Samstag, den 20. September um 14:30 und 15:30 Uhr.
Italiano :
Venite a Puiseux-en-Bray per le Giornate europee del patrimonio.
Visita guidata della chiesa di Saint-Pierre e Saint-Paul a cura del sindaco del comune. Ingresso libero.
Sabato 20 settembre alle 14.30 e alle 15.30.
Espanol :
Venga a Puiseux-en-Bray con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.
Visita guiada de la iglesia de Saint-Pierre y Saint-Paul por el alcalde del municipio. Entrada gratuita.
Sábado 20 de septiembre a las 14.30 y 15.30 h.
L’événement Journée Européennes du Patrimoine à Puiseux-en-Bray Puiseux-en-Bray a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme du Pays de Bray