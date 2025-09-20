Journée Européennes du Patrimoine à Puiseux-en-Bray Puiseux-en-Bray

Journée Européennes du Patrimoine à Puiseux-en-Bray Puiseux-en-Bray samedi 20 septembre 2025.

Journée Européennes du Patrimoine à Puiseux-en-Bray

Puiseux-en-Bray Oise

Début : 2025-09-20 15:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Venez lors des Journée Européennes du Patrimoine à Puiseux-en-Bray.

Visite guidée de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul par le maire de la commune. Visite gratuite.

Samedi 20 septembre à 14h30 et 15h30.

Puiseux-en-Bray 60850 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr

English :

Come to Puiseux-en-Bray for European Heritage Days.

Guided tour of the Saint-Pierre et Saint-Paul church by the mayor of Puiseux-en-Bray. Free admission.

Saturday, September 20 at 2.30pm and 3.30pm.

German :

Besuchen Sie den Europäischen Tag des Kulturerbes in Puiseux-en-Bray.

Führung durch die Kirche Saint-Pierre et Saint-Paul durch den Bürgermeister der Gemeinde. Die Besichtigung ist kostenlos.

Samstag, den 20. September um 14:30 und 15:30 Uhr.

Italiano :

Venite a Puiseux-en-Bray per le Giornate europee del patrimonio.

Visita guidata della chiesa di Saint-Pierre e Saint-Paul a cura del sindaco del comune. Ingresso libero.

Sabato 20 settembre alle 14.30 e alle 15.30.

Espanol :

Venga a Puiseux-en-Bray con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Visita guiada de la iglesia de Saint-Pierre y Saint-Paul por el alcalde del municipio. Entrada gratuita.

Sábado 20 de septiembre a las 14.30 y 15.30 h.

