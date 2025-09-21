Journée Européennes du Patrimoine à Saint-Germer-de-Fly Saint-Germer-de-Fly
Journée Européennes du Patrimoine à Saint-Germer-de-Fly Saint-Germer-de-Fly dimanche 21 septembre 2025.
Journée Européennes du Patrimoine à Saint-Germer-de-Fly
Saint-Germer-de-Fly Oise
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Venez lors des Journée Européennes du Patrimoine à Saint-Germer-de-Fly.
Ouverture du musée des Arts et Traditions Populaires.
Visite libre et gratuite avec document de visite.
dimanche 21 septembre de 10h à 12h.
Venez lors des Journée Européennes du Patrimoine à Saint-Germer-de-Fly.
Ouverture du musée des Arts et Traditions Populaires.
Visite libre et gratuite avec document de visite.
dimanche 21 septembre de 10h à 12h. .
Saint-Germer-de-Fly 60850 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr
English :
Come to Saint-Germer-de-Fly for European Heritage Days.
Opening of the Musée des Arts et Traditions Populaires.
Free admission with visitor’s guide.
sunday September 21 from 10am to 12pm.
German :
Besuchen Sie den Europäischen Tag des Kulturerbes in Saint-Germer-de-Fly.
Das Musée des Arts et Traditions Populaires ist geöffnet.
Freie und kostenlose Besichtigung mit Besuchsdokument.
sonntag, 21. September, von 10 bis 12 Uhr.
Italiano :
Venite a Saint-Germer-de-Fly per le Giornate europee del patrimonio.
Apertura del Musée des Arts et Traditions Populaires.
Ingresso gratuito con guida del visitatore.
domenica 21 settembre dalle 10.00 alle 12.00.
Espanol :
Venga a Saint-Germer-de-Fly para las Jornadas Europeas del Patrimonio.
Apertura del Museo de Artes y Tradiciones Populares.
Entrada gratuita con guía del visitante.
domingo 21 de septiembre de 10.00 a 12.00 h.
L’événement Journée Européennes du Patrimoine à Saint-Germer-de-Fly Saint-Germer-de-Fly a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme du Pays de Bray