Journée Européennes du Patrimoine à Saint-Germer-de-Fly Saint-Germer-de-Fly

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-21

Venez lors des Journée Européennes du Patrimoine à Saint-Germer-de-Fly.

Ouverture du musée des Arts et Traditions Populaires.

Visite libre et gratuite avec document de visite.

dimanche 21 septembre de 10h à 12h.

Saint-Germer-de-Fly 60850 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr

English :

Come to Saint-Germer-de-Fly for European Heritage Days.

Opening of the Musée des Arts et Traditions Populaires.

Free admission with visitor’s guide.

sunday September 21 from 10am to 12pm.

German :

Besuchen Sie den Europäischen Tag des Kulturerbes in Saint-Germer-de-Fly.

Das Musée des Arts et Traditions Populaires ist geöffnet.

Freie und kostenlose Besichtigung mit Besuchsdokument.

sonntag, 21. September, von 10 bis 12 Uhr.

Italiano :

Venite a Saint-Germer-de-Fly per le Giornate europee del patrimonio.

Apertura del Musée des Arts et Traditions Populaires.

Ingresso gratuito con guida del visitatore.

domenica 21 settembre dalle 10.00 alle 12.00.

Espanol :

Venga a Saint-Germer-de-Fly para las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Apertura del Museo de Artes y Tradiciones Populares.

Entrada gratuita con guía del visitante.

domingo 21 de septiembre de 10.00 a 12.00 h.

