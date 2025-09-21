Journée Européennes du Patrimoine à Sérifontaine Sérifontaine

Début : 2025-09-21 09:45:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Venez lors des Journée Européennes du Patrimoine à Sérifontaine.

Ateliers et Jeux Ludiques sur les déchets, lectures kamishibaï et concours de dessin à la médiathèque.

Activités manuelles au centre de loisirs. Danses à l’école municipale de danse.

Nettoyage du canal, récolte des déchets.

dimanche 21 septembre de 9h45 à 17h.

Sérifontaine 60590 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr

English :

Come to Sérifontaine for European Heritage Days.

Workshops and games on waste, kamishibai readings and drawing competition at the mediatheque.

Manual activities at the leisure center. Dances at the municipal dance school.

Canal clean-up, waste collection.

sunday, September 21, 9:45 a.m. to 5 p.m.

German :

Kommen Sie zu den Europäischen Tagen des Kulturerbes in Sérifontaine.

Workshops und Spiele zum Thema Abfall, Kamishibai-Lesungen und Zeichenwettbewerb in der Mediathek.

Bastelaktivitäten im Freizeitzentrum. Tänze in der städtischen Tanzschule.

Säuberung des Kanals, Sammeln von Müll.

sonntag, 21. September, von 9.45 bis 17 Uhr.

Italiano :

Partecipate alle Giornate europee del patrimonio a Sérifontaine.

Laboratori e giochi sui rifiuti, letture di kamishibai e un concorso di disegno presso la biblioteca multimediale.

Attività artigianali presso il centro ricreativo. Danze presso la scuola di danza comunale.

Pulizia del canale e raccolta dei rifiuti.

domenica 21 settembre dalle 9.45 alle 17.00.

Espanol :

Asista a las Jornadas Europeas del Patrimonio en Sérifontaine.

Talleres y juegos sobre residuos, lecturas de kamishibai y concurso de dibujo en la biblioteca multimedia.

Actividades artesanales en el centro de ocio. Bailes en la escuela municipal de danza.

Limpieza del canal y recogida de basuras.

domingo 21 de septiembre de 9.45 a 17.00 h.

