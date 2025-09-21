Journée Européennes du Patrimoine à Talmontiers Talmontiers

Journée Européennes du Patrimoine à Talmontiers Talmontiers dimanche 21 septembre 2025.

Journée Européennes du Patrimoine à Talmontiers

Talmontiers Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Venez lors des Journée Européennes du Patrimoine à Talmontiers.

Exposition sur l’Histoire de Talmontiers et sur les métiers installés dans le village. A l’église.

Venez découvrir l’histoire de Talmontiers à travers les âges, grâce aux recherches effectuées au sein du groupe informatique du lundi matin en collaboration avec la mairie de Talmontiers et le centre social du Coudray-Saint-Germer.

dimanche 21 septembre de 14h à 17h.

Venez lors des Journée Européennes du Patrimoine à Talmontiers.

Exposition sur l’Histoire de Talmontiers et sur les métiers installés dans le village. A l’église.

Venez découvrir l’histoire de Talmontiers à travers les âges, grâce aux recherches effectuées au sein du groupe informatique du lundi matin en collaboration avec la mairie de Talmontiers et le centre social du Coudray-Saint-Germer.

dimanche 21 septembre de 14h à 17h. .

Talmontiers 60590 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr

English :

Come to Talmontiers for the European Heritage Days.

Exhibition on the history of Talmontiers and the trades in the village. In the church.

Come and discover the history of Talmontiers through the ages, thanks to research carried out by the Monday morning computer group in collaboration with Talmontiers town council and the Coudray-Saint-Germer social center.

sunday, September 21, 2pm to 5pm.

German :

Besuchen Sie den Europäischen Tag des Kulturerbes in Talmontiers.

Ausstellung über die Geschichte von Talmontiers und die im Dorf ansässigen Berufe. In der Kirche.

Entdecken Sie die Geschichte von Talmontiers im Laufe der Zeit dank der Recherchen, die in der Computergruppe am Montagmorgen in Zusammenarbeit mit dem Rathaus von Talmontiers und dem Sozialzentrum von Coudray-Saint-Germer durchgeführt wurden.

sonntag, 21. September, 14:00 bis 17:00 Uhr.

Italiano :

Venite a Talmontiers per le Giornate europee del patrimonio.

Mostra sulla storia di Talmontiers e sui mestieri praticati nel villaggio. Nella chiesa.

Venite a scoprire la storia di Talmontiers attraverso i secoli, grazie alle ricerche condotte dal gruppo informatico del lunedì mattina in collaborazione con il Comune di Talmontiers e il centro sociale Coudray-Saint-Germer.

domenica 21 settembre dalle 14.00 alle 17.00.

Espanol :

Venga a Talmontiers con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Exposición sobre la historia de Talmontiers y los oficios practicados en el pueblo. En la iglesia.

Venga a descubrir la historia de Talmontiers a través de los tiempos, gracias a la investigación realizada por el grupo de informática de los lunes por la mañana en colaboración con el ayuntamiento de Talmontiers y el centro social de Coudray-Saint-Germer.

domingo 21 de septiembre de 14:00 a 17:00 h.

L’événement Journée Européennes du Patrimoine à Talmontiers Talmontiers a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme du Pays de Bray