Journée Européennes du Patrimoine à Villers-Saint-Barthélémy Villers-Saint-Barthélemy

Journée Européennes du Patrimoine à Villers-Saint-Barthélémy Villers-Saint-Barthélemy samedi 20 septembre 2025.

Journée Européennes du Patrimoine à Villers-Saint-Barthélémy

Villers-Saint-Barthélemy Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Venez lors des Journée Européennes du Patrimoine à Villers-Saint-Barthélémy.

Ouverture de l’église Saint-Martin.

Visite libre et gratuite.

Visite guidée à 14h30 et 16h30 (gratuite).

Samedi 20 septembre de 14h à 18h, et de 14h30 à 16h30.

Venez lors des Journée Européennes du Patrimoine à Villers-Saint-Barthélémy.

Ouverture de l’église Saint-Martin.

Visite libre et gratuite.

Visite guidée à 14h30 et 16h30 (gratuite).

Samedi 20 septembre de 14h à 18h, et de 14h30 à 16h30. .

Villers-Saint-Barthélemy 60650 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr

English :

Come to Villers-Saint-Barthélémy for European Heritage Days.

Opening of the Saint-Martin church.

Free admission.

Guided tours at 2.30pm and 4.30pm (free).

Saturday, September 20, from 2pm to 6pm, and from 2:30pm to 4:30pm.

German :

Kommen Sie zu den Europäischen Tagen des Kulturerbes in Villers-Saint-Barthélémy.

Öffnung der Kirche Saint-Martin.

Freie Besichtigung (kostenlos).

Geführte Besichtigung um 14:30 und 16:30 Uhr (kostenlos).

Samstag, den 20. September von 14 bis 18 Uhr und von 14.30 bis 16.30 Uhr.

Italiano :

Venite a Villers-Saint-Barthélémy per le Giornate europee del patrimonio.

Apertura della chiesa di Saint-Martin.

Ingresso libero.

Visite guidate alle 14.30 e alle 16.30 (gratuite).

Sabato 20 settembre dalle 14.00 alle 18.00 e dalle 14.30 alle 16.30.

Espanol :

Venga a Villers-Saint-Barthélémy con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Apertura de la iglesia de Saint-Martin.

Entrada gratuita.

Visitas guiadas a las 14.30 y 16.30 h (gratuitas).

Sábado 20 de septiembre de 14:00 a 18:00 h. y de 14:30 a 16:30 h.

L’événement Journée Européennes du Patrimoine à Villers-Saint-Barthélémy Villers-Saint-Barthélemy a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme du Pays de Bray