Journée Européennes du Patrimoine à Villers-Saint-Barthélémy Villers-Saint-Barthélemy

Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 16:30:00
Venez lors des Journée Européennes du Patrimoine à Villers-Saint-Barthélémy.
Ouverture de l’église Saint-Martin.
Visite libre et gratuite.
Visite guidée à 14h30 et 16h30 (gratuite).
Samedi 20 septembre de 14h à 18h, et de 14h30 à 16h30.
Villers-Saint-Barthélemy 60650 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr
English :
Come to Villers-Saint-Barthélémy for European Heritage Days.
Opening of the Saint-Martin church.
Free admission.
Guided tours at 2.30pm and 4.30pm (free).
Saturday, September 20, from 2pm to 6pm, and from 2:30pm to 4:30pm.
German :
Kommen Sie zu den Europäischen Tagen des Kulturerbes in Villers-Saint-Barthélémy.
Öffnung der Kirche Saint-Martin.
Freie Besichtigung (kostenlos).
Geführte Besichtigung um 14:30 und 16:30 Uhr (kostenlos).
Samstag, den 20. September von 14 bis 18 Uhr und von 14.30 bis 16.30 Uhr.
Italiano :
Venite a Villers-Saint-Barthélémy per le Giornate europee del patrimonio.
Apertura della chiesa di Saint-Martin.
Ingresso libero.
Visite guidate alle 14.30 e alle 16.30 (gratuite).
Sabato 20 settembre dalle 14.00 alle 18.00 e dalle 14.30 alle 16.30.
Espanol :
Venga a Villers-Saint-Barthélémy con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.
Apertura de la iglesia de Saint-Martin.
Entrada gratuita.
Visitas guiadas a las 14.30 y 16.30 h (gratuitas).
Sábado 20 de septiembre de 14:00 a 18:00 h. y de 14:30 a 16:30 h.
