Journée européennes du Patrimoine Abbaye Nanteuil en Vallée Rue de l’abbaye Nanteuil-en-Vallée

Informations pratiques

Nanteuil-en-Vallée

Journée européennes du Patrimoine Abbaye Nanteuil en Vallée

Rue de l’abbaye Abbaye Nanteuil-en-Vallée Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

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Rue de l’abbaye Abbaye Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 82 67

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English :

L’événement Journée européennes du Patrimoine Abbaye Nanteuil en Vallée Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente