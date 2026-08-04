UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nanteuil-en-Vallée

Journée européennes du Patrimoine Abbaye Nanteuil en Vallée Rue de l’abbaye Nanteuil-en-Vallée

samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'abbaye · Nanteuil-en-Vallée

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue de l'abbaye
Adresse
Abbaye
Ville
16700 Nanteuil-en-Vallée
Département
Charente
Tarif

Nanteuil-en-Vallée

Journée européennes du Patrimoine Abbaye Nanteuil en Vallée

Rue de l’abbaye Abbaye Nanteuil-en-Vallée Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

  .

Rue de l’abbaye Abbaye Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 82 67 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée européennes du Patrimoine Abbaye Nanteuil en Vallée Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente

À voir aussi à Nanteuil-en-Vallée (Charente)