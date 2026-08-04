AGENDA · Nanteuil-en-Vallée
Journée européennes du Patrimoine Abbaye Nanteuil en Vallée Rue de l’abbaye Nanteuil-en-Vallée
samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'abbaye · Nanteuil-en-Vallée
Informations pratiques
Nanteuil-en-Vallée
Journée européennes du Patrimoine Abbaye Nanteuil en Vallée
Rue de l’abbaye Abbaye Nanteuil-en-Vallée Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
.
Rue de l’abbaye Abbaye Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 82 67
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English :
L’événement Journée européennes du Patrimoine Abbaye Nanteuil en Vallée Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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