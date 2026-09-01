Informations pratiques

Bourges

Journée Européennes du Patrimoine : Atelier de Linogravure

6 Rue Bourbonnoux Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez la linogravure lors d’un atelier créatif au cœur de l’Hôtel Lallemant, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les participants pourront découvrir la linogravure lors d’un atelier créatif organisé à l’Hôtel Lallemant. Cette technique d’impression artistique consiste à graver un motif dans une plaque de linoléum, avant de l’encrer puis de l’imprimer sur papier. L’atelier permettra ainsi de mieux comprendre les différentes étapes de réalisation d’une estampe et de s’initier à ce savoir-faire graphique. Une manière ludique et créative d’expérimenter la gravure dans le cadre remarquable de cet édifice de la Renaissance. .

6 Rue Bourbonnoux Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 23 57

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English :

Discover linocut printing during a creative workshop in the heart of the Hôtel Lallemant, as part of European Heritage Days.

L’événement Journée Européennes du Patrimoine : Atelier de Linogravure Bourges a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BOURGES