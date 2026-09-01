Informations pratiques

Bourges

Journée Européennes du Patrimoine : Atelier de Présentation « La Restauration de Véhicules Militaires »

Avenue de Dun-sur-Auron Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez les coulisses de la restauration de véhicules militaires et les savoir-faire nécessaires à la préservation de ce patrimoine.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée du Train et des Équipages Militaires proposera un atelier de présentation consacré à la restauration de véhicules militaires. Les visiteurs pourront découvrir plusieurs véhicules et mieux comprendre le travail réalisé pour préserver, restaurer et redonner vie à ce patrimoine. Cette présentation permettra de mettre en lumière les savoir-faire mobilisés pour conserver ces témoins de l’histoire militaire. Une découverte accessible à toute la famille, proposée gratuitement les 19 et 20 septembre 2026. .

Avenue de Dun-sur-Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 50

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English :

Take a look behind the scenes at the restoration of military vehicles and learn about the skills required to preserve this heritage.

L’événement Journée Européennes du Patrimoine : Atelier de Présentation « La Restauration de Véhicules Militaires » Bourges a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BOURGES