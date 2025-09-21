Journée Européennes du Patrimoine au Prieuré de Saint Michel des Anges Saint-Angel
Journée Européennes du Patrimoine au Prieuré de Saint Michel des Anges Saint-Angel dimanche 21 septembre 2025.
Journée Européennes du Patrimoine au Prieuré de Saint Michel des Anges
12 Rue du Fort Saint-Angel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Pays d’Art et d’Histoire vous propose une visite guidée du prieuré Saint-Michel des Anges. .
12 Rue du Fort Saint-Angel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr
English : Journée Européennes du Patrimoine au Prieuré de Saint Michel des Anges
German : Journée Européennes du Patrimoine au Prieuré de Saint Michel des Anges
Italiano :
Espanol : Journée Européennes du Patrimoine au Prieuré de Saint Michel des Anges
L’événement Journée Européennes du Patrimoine au Prieuré de Saint Michel des Anges Saint-Angel a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze