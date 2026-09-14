Journée européennes du patrimoine : Balade contée musicale sur l’école Hydro et juin 1940 Place Gambetta Paimpol

Informations pratiques

Paimpol

Journée européennes du patrimoine : Balade contée musicale sur l’école Hydro et juin 1940

Place Gambetta Halle Maritime Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Participez à une balade contée musicale de Samuel Peron et Jean-Michel Correc qui vous entraîneront de la Halle Maritime au Monument de la France Libre au travers d’histoires et anecdotes de l’école d’Hydro et de la Seconde Guerre mondiale. Découvrez comment, en cette fin de printemps 1940, les Paimpolais se retrouvent face à la guerre et revivez le départ rocambolesque du yacht Manou et des jeunes élèves de l’Hydro vers l’Angleterre. Sur réservation. .

Place Gambetta Halle Maritime Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 31 70

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English :

L’événement Journée européennes du patrimoine : Balade contée musicale sur l’école Hydro et juin 1940 Paimpol a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol